En sortie de dribble, Marcus Smart est désormais une vraie menace à 3-pts

Depuis le début de la saison passée, Marcus Smart a gagné en efficacité à 3-pts. Il n’est pas encore totalement régulier et son nombre de tentatives (6.5 par match) permet de relativiser la situation, mais force est de constater qu’il y a du mieux chez l’arrière de Boston. Son récent et improbable record de franchise avec onze réussites en étant le meilleur exemple.

Comme il gagne en confiance au fil des mois, Smart dégaine de plus en plus. Dans un domaine, celui des tirs après dribble, il est même particulièrement précis. Au point d’être le joueur le plus performant de la ligue avec un 42% de réussite, à égalité avec J.J Redick.

« Le plus important, et on l’a répété ad nauseum, c’est de shooter quand il a un bon tir devant lui. Il est plutôt bon pour faire ça », juge son coach Brad Stevens à Mass Live, lui-même relativement surpris à l’annonce de cette statistique. « Il a fait quelques gros matches et il ne force pas. Et c’est capital car, quand on force les tirs en sortie de dribble, c’est là que le pourcentage chute. »

Les progrès sont nets et bien visibles. En 2017-2018, l’arrière avait pris 70 shoots à 3-pts après un ou plusieurs dribbles pour seulement 27 % de réussite. La saison passée ? 86 tirs et 29 %. Cette saison, c’est donc 109 shoots envoyés pour un joli résultat de 42 % de réussite.

Plus à l’aise avec du rythme pour trouver la cible

Un pourcentage qu’il faut mettre en perspective avec son 32 % sur les situations de catch-and-shoot (il en a eu 194). Comment expliquer qu’il soit plus adroit avec un dribble au préalable ? « J’ai alors plus de rythme », détaille-t-il. « Sur un catch-and-shoot, il faut créer son propre rythme, alors qu’avec la balle, on a déjà sa cadence. On le ressent. J’adore shooter après un dribble. »

Sans doute aussi que Smart profite encore de sa réputation de shooteur irrégulier. Les défenseurs ont tendance à lui laisser quelques centimètres car ils craignent plus une éventuelle pénétration qu’un tir de loin. Ce fut le cas contre Phoenix, lors de ses onze paniers primés marqués. Les Suns l’avaient très peu contesté.

« Ça force la défense à être alerte sur chaque possession », poursuit le chien de garde des Celtics. « Car si on passe sous les écrans, le joueur va shooter. Et plus il va shooter, plus il aura de chances de mettre dedans. Quand on a des joueurs qui peuvent jouer avec leur dribble et créer leur shoot, on devient une menace bien plus importante. »

Comme le sont déjà des Kemba Walker ou Jayson Tatum à Boston, qui sont efficaces après une série de dribbles. Il faut désormais ajouter Marcus Smart à cette liste.