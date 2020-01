L’improbable record de franchise à 3-points de Marcus Smart

Avec Larry Bird, Paul Pierce, Antoine Walker, Ray Allen ou encore les plus récents Kyrie Irving et Isaiah Thomas, voire un joueur capable de prendre feu comme Eddie House, l’histoire des Celtics a connu un bon paquet de grands shooteurs de loin. Néanmoins, à partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, le record de paniers à 3-pts inscrits dans un match par un joueur de Boston appartient à… Marcus Smart.

Certes les qualités au shoot de l’arrière sont devenues précieuses, mais elles ne sont pas les premières qui viennent à l’esprit quand on prononce son nom. Sauf que quand on le laisse shooter dans un fauteuil et qu’il a décidé de ne rien se refuser, ça donne un 11/22 dans l’exercice contre les Suns, et 37 points au total.

« Les Celtics pourraient garder Kemba Walker au frais pour plusieurs matches encore », s’est amusé Aron Baynes, son ancien coéquipier, après cette performance surprenante. « Il était en pleine confiance. C’était agréable à voir, mais pas contre nous la prochaine fois. »

« Personne ne défendait sur moi, donc j’ai shooté »

Le pivot des Suns peut déjà souffler puisque Devin Booker et les siens l’ont emporté, privant ainsi Marcus Smart d’une véritable célébration pour une soirée vraiment pas banale. S’il a autant dégainé, c’est parce que Phoenix l’a laissé très souvent seul. Quand Ricky Rubio a enfin décidé de passer au-dessus de l’écran, il a pénétré pour servir ses grands ou conclure près du cercle.

« On a mis en place un système et personne ne défendait sur moi, donc j’ai shooté », explique-t-il tout bêtement. « Je me suis dit que la nuit allait être longue pour eux et que je devais continuer de shooter avec confiance. Même si ce record est un superbe moment et montre que mon travail paye, il ne veut rien dire car je l’échange volontiers contre une victoire. »

Sur les 11 paniers primés inscrits, Marcus Smart n’a effectivement que très peu été contesté. On peut souligner la défense de Jevon Carter sur le dernier shoot marqué avant la pause, mais sinon, il était tranquille pour envoyer. « Il a bien shooté », constate Brad Stevens. « Ils sont passés sous les écrans et avec sa confiance, il a mis dedans, surtout en fin de première mi-temps et en fin de match. S’il a de bonnes positions, il va les prendre. »

Avec une telle prestation (11e joueur de l’histoire à inscrire au moins 11 tirs à 3-pts, et 4e à tenter 22 fois sa chance) et son 42% de réussite à 3-pts en janvier, pas sûr que les équipes adverses soient désormais très motivées par l’idée de le laisser aussi seul. Même si, dans l’inconscient des adversaires, il fait toujours moins peur que Kemba Walker, Gordon Hayward ou Jayson Tatum et qu’il n’affiche pas une régularité à toute épreuve.