Ricky Rubio et DeAndre Ayton veulent devenir « le meilleur duo de la NBA sur pick-and-roll »

Dans la victoire à Utah et même dans la défaite face aux Clippers, on n’a vu qu’eux ! Ricky Rubio et Deandre Ayton se trouvent de mieux en mieux, et leur duo commence à faire des ravages, permettant aux Suns de varier leurs attaques et ne pas s’appuyer en permanence sur Devin Booker.

« Tout a commencé dans l’avion. Je lui ai dit qu’on pouvait devenir le meilleur tandem de la NBA sur pick-and-roll » raconte Deandre Ayton à l’Arizona Central. « On s’est assis ensemble pour regarder des vidéos. Il y avait lui et l’assistant Darko Rajakovic. Simplement pour voir comment les autres défendent sur Ricky, comment poser des écrans et en sortir, et avoir confiance sur le fait qu’il va me balancer la balle et faire le bon geste. »

Avec Ricky Rubio à la baguette, les intérieurs se régalent, et après Karl-Anthony Towns puis Rudy Gobert, c’est donc Deandre Ayton qui en profite. Le déclic a donc eu lieu en début de semaine, dans l’avion qui ramenait l’équipe de Toronto. « Il m’a dit qu’il fallait qu’on travaille notre pick-and-roll et je suis d’accord » confirme le meneur espagnol. « On a regardé des vidéos. Il s’améliore mais on a encore beaucoup de travail à faire. »

« C’est à moi de savoir où il veut le ballon »

Pour Ricky Rubio, 3e passeur de la NBA, c’est évidemment une aubaine de compter sur cette entente avec Deandre Ayton. D’autant que le Bahaméen possède les qualités athlétiques pour aller chercher les ballons même compliqués.

« Je dois connaître son jeu, et il doit connaître le mien » poursuit l’ancien meneur du Jazz. « Il est tellement athlétique, et je veux prendre le risque car le coach me laissera le faire. Face aux Clippers, je lui ai envoyé une passe un peu trop haut mais il l’a attrapée et il a dunké. Plus on le fera, plus on sera à l’aise. Il prend confiance en moi pour les passes, et j’ai confiance en lui sur son placement. Ça n’ira qu’en s’améliorant. »

Mais il n’y a pas que le alley-oop et le pick-and-roll puisque Ricky Rubio est aussi capable de le trouver au poste bas lorsque son pivot prend la position préférentielle. Pour le meneur de jeu, il s’agit aussi de changer sa manière de jouer. Il a débuté la saison en travaillant avec Aron Baynes et Frank Kaminsky, et il doit désormais s’adapter à un autre profil beaucoup plus athlétique. « Depuis deux matches, il est de plus en plus efficace et c’est à moi de savoir où il veut le ballon, et je dois limiter mes balles perdues. Il y a encore beaucoup de façons de progresser et je vais regarder encore des vidéos. »

Pour Deandre Ayton, le plus important, c’est le rythme. Ricky Rubio est le patron de l’attaque, et il doit adapter son placement et sa vitesse au jeu de son meneur. Il doit aussi rester concentré puisqu’il avait jusque-là tendance à se miner le moral après une action ratée. « Il va me donner beaucoup de ballons, et je ne dois plus me soucier de l’action précédente, mais me concentrer sur la suivante. »