Malgré une déchirure à l’épaule, Jalen Brunson veut repousser l’opération

Avec ses 8 points de moyenne en 18 minutes et sa capacité à jouer juste, Jalen Brunson n’est pas étranger au succès de sa franchise cette saison. Problème : le meneur s’est fait mal à l’épaule droite contre Atlanta, le week-end dernier, après seulement dix secondes de jeu et un énorme choc avec Dewayne Dedmon. Il souffre d’une déchirure du labrum, annonce d’ailleurs le Dallas Morning News.

Une blessure qui nécessite une opération, mais l’ancien de Villanova est prêt à la repousser et à jouer malgré la douleur. D’abord, il est gaucher et c’est moins handicapant pour shooter et dribbler, et en plus son club a besoin de lui pour cette dernière ligne droite qui devrait se terminer en playoffs, pour la première fois depuis quatre ans.

En attendant de prendre une décision définitive, il est au repos depuis deux matchs et pour les trois prochains, tous à l’extérieur. Mais il accompagne l’équipe pendant le « road trip » et ce n’est que lundi, avant le match face aux Bulls, que le staff prendra une décision définitive sur son indisponibilité.

Dallas pourra quoi qu’il arrive compter sur l’inoxydable J.J. Barea pour donner un coup de main à la mène et épauler Delon Wright et évidemment Luk Doncic dans la gestion de l’attaque. « Barea est toujours prêt et il sera concerné » a notamment rappelé Rick Carlisle. « C’est un grand luxe de l’avoir. »