Gregg Popovich n’a jamais oublié Boban Marjanovic

C’était il y a bientôt quatre ans, en pleine « free agency ». Les Pistons jetaient leur dévolu sur Boban Marjanovic comme doublure d’Andre Drummond, et ils y mettaient le prix : 21 millions sur trois ans. Les Spurs ont la possibilité à l’époque de garder leur géant serbe en s’alignant sur l’offre, et Boban Marjanovic le souhaite de tout coeur. Il est si bien à San Antonio. Sauf que les Spurs ne peuvent financièrement pas lui offrir autant, et Gregg Popovich va donc tout faire pour l’inciter à accepter cette offre.

« On était allé le chercher en Europe et il avait le sentiment de devoir nous être loyal et tout ça« s’est souvenu le coach des Spurs avant le match face aux Mavericks. « Mais on lui a expliqué en quelque sorte que la loyauté n’allait pas jusque-là et qu’il devait prendre soin de sa famille. Les gens font des choix en fonction de leur famille. »

Gregg Popovich et le reste du staff sont carrément obligés d’insister pour que Boban Marjanovic signe cette offre et file à Detroit. « On ne pouvait pas s’aligner sur l’offre, et on se serait senti coupable si nous avions essayé de le convaincre de rester avec les Spurs et de tourner le dos à tout cet argent. Au final, j’ai dû lui dire : « Non, tu vas à Detroit. Tu vas partir. Tu as une famille et tu dois le faire. » Et il l’a fait à contrecœur. »

« Je lui ai dit qu’on serait toujours là pour lui »

Gregg Popopvich raconte que Boban Marjanovic était déterminé à rester, même à un salaire moindre, et que son agent a aussi fait le forcing pour le convaincre. « C’est aussi quelqu’un d’intelligent. Il n’est pas idiot » poursuit-il sur le site officiel des Mavericks. « Mais son agent a dû lui parler, et je lui ai parlé. Je ne sais plus si quelqu’un d’autre lui a parlé aussi à l’époque. Mais il a vite compris, et il a pris conscience que c’était un choix logique pour lui. Parfois, on fait des choses car on pense que c’est juste pour la personne. Et quand on peut faire quelque chose de juste pour l’équipe et la personne, c’est super. »

Une chose est sûre, Boban Marjanovic n’a finalement joué qu’un an aux Spurs, mais il n’y a laissé que de bons souvenirs. « C’est l’un des mecs les plus géniaux de tous les temps. Il est unique » conclut Coach Pop. « Il est attentif, agréable et de bonne humeur. C’est un bien meilleur joueur qu’on ne pense, et on ne peut pas demander mieux comme professionnel et coéquipier. Je lui ai dit qu’on serait toujours là pour lui, si besoin, et je suis sûr que les Mavs pensent la même chose de lui. »