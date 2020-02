Les Celtics saluent le travail de l’ombre de Daniel Theis

Comme la machine celte tourne bien et que Jayson Tatum est resplendissant depuis quelques semaines, les prestations de Daniel Theis sont un peu oubliées. Mais Brad Stevens a voulu les évoquer après la victoire à Portland.

Au Moda Center, l’intérieur allemand a ainsi rendu une copie correcte de 10 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. En février, il affiche 12.6 points et 8.5 rebonds de moyenne en 26 minutes. Mais comme souvent, avec ces joueurs de complément, l’important n’est pas dans les chiffres.

« Ce n’est pas toujours fun d’être celui qui court et fait des écrans, ne touche pas le ballon puis revient en défense », constate le coach des Celtics à Mass Live. « Mais c’est ainsi que les équipes fonctionnent. Ses écrans sont excellents, ses courses vers le cercle aussi. Il est généreux. Et on loue ça autant que les statistiques. »

Très, très fort contre les Blazers, Jayson Tatum (36 points) a profité du travail de Daniel Theis, pour se libérer, s’offrir des espaces et dominer la rencontre. Encore une fois.

« J’ai dit à Theis que j’allais lui offrir quelque chose pour son anniversaire », s’amuse l’ailier All-Star. « Une montre ou quelque chose dans le genre. Il m’ouvre les choses pour que je puisse marquer des paniers faciles. Il le fait également pour tout le monde. On ne le voit pas dans les statistiques. Theis fait partie de ces joueurs-là. »

Avec 4.3 « screen-assists » par match (c’est-à-dire des écrans qui mènent à un panier), l’Allemand est le 14e joueur le plus prolifique de la ligue dans ce domaine. Encore mieux : ces 4.3 écrans apportent aux Celtics 10.1 points de moyenne, soit le 12e total alors que Daniel Theis possède un temps de jeu (23 minutes) moindre par rapport aux références que sont Rudy Gobert ou Domantas Sabonis.