Danilo Gallinari aimerait rester à Oklahoma City

Il y a encore trois semaines, Danilo Gallinari était tout proche de rejoindre Miami, en compagnie d’Andre Iguodala. Finalement, le Heat n’a pas réussi à monter un échange pour récupérer l’ailier italien.

Si la franchise floridienne était aussi intéressée pour l’ancien des Nuggets, c’est parce qu’il réalise une nouvelle saison très solide (19.1 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts) au sein d’une surprenante équipe d’Oklahoma City. Visiblement, il ne voulait pas partir et il aimerait continuer son aventure avec le Thunder cet été.

« Je souhaitais vraiment rester ici », assure l’Italien, qui sera libre cet été, dans le podcast Daily Thunder. « Ça aurait été difficile de quitter une telle atmosphère, de superbes coéquipiers et un groupe qui gagne. Je voulais rester. Donc j’espère rester à l’avenir, même si ce n’est pas le moment d’en parler avec l’équipe. Mais cet été, ce sera intéressant pour moi. Ce serait une superbe option pour moi de rester ici. »

Il aura alors 32 ans cet été et le Thunder aura toutes les raisons du monde de vouloir garder un joueur de ce niveau. Toute la question tournera autour du contrat : sa durée, et son salaire surtout. Actuellement, Danilo Gallinari touche 22.6 millions de dollars et il semble peu probable de voir les dirigeants lui proposer une telle somme.

Surtout que les finances du Thunder sont alourdies par le contrat de Chris Paul (85 millions sur les deux prochaines années), mais aussi ceux de Steven Adams (27.5 millions en 2020-2021) et Dennis Schroder (15 millions la saison prochaine). Danilo Gallinari acceptera-t-il de baisser son salaire pour rester à Oklahoma City ?