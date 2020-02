Pour le propriétaire des Warriors, le départ de Kevin Durant n’avait « aucun sens »

Avec deux titres et deux trophées de MVP des Finals, Kevin Durant a sportivement réussi son passage chez les Warriors. Mais, après trois saisons dans la Baie et une rupture du tendon d’Achille contractée en juin dernier, « KD » a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat. À la recherche d’un nouveau défi, et peut-être d’une nouvelle image, il a préféré s’en aller chez les Nets pour former un duo avec son pote, Kyrie Irving.

Pour l’heure, il est impossible de juger cette association car les deux joueurs n’ont pas encore évolué ensemble. Pire, ils sont même écartés des parquets jusqu’à la fin de saison. Ce n’est guère mieux du côté des « Dubs » puisqu’ils détiennent actuellement le pire bilan de la Ligue, en étant toujours privés de Stephen Curry et Klay Thompson, eux aussi blessés. Un scénario bien difficile à imaginer en début d’exercice.

Des départs compliqués à digérer

Pourtant, dès l’été dernier, la saison des Warriors s’annonçait mal avec les départs coup sur coup de Shaun Livingston, Andre Iguodala, Kevin Durant ou encore DeMarcus Cousins. Invité par une radio locale, Joe Lacob a admis que ce fut délicat d’encaisser la perte de ces différents de joueurs cadres. « J’ai détesté voir certains de ces gars partir. Je veux dire, ça m’a dérangé. Ce sont des choses difficiles à faire. Mais c’est un business. »

Pour le propriétaire de Golden State, le départ le plus incompréhensible reste néanmoins celui de Kevin Durant, dont il était assez proche. « Pour moi, [cette décision] n’avait aucun sens. Je veux dire, tu es dans la meilleure organisation du monde, et j’espère qu’il le pense. Tu gagnes, tu es entouré d’autres grands joueurs. Il y a une nouvelle salle. Pour moi, il avait toutes les raisons du monde de rester, mais je ne vais pas lui en vouloir car c’est sa vie. Il a mérité [ce] droit et, pour quelconque raison, il a décidé qu’il voulait partir. »

Seul l’avenir nous dira si le choix de « KD » était le bon. Une chose est sûre, Joe Lacob n’est toutefois pas rancunier puisqu’il a l’intention de retirer le n°35 de son ancien joueur, une fois que celui-ci sera à la retraite.