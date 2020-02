Guerschon Yabusele rebondit à l’ASVEL !

Auteur de prestations convaincantes face à l’Allemagne puis le Monténégro dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2021, Guerschon Yabusele va rester en France puisqu’il a choisi de rejoindre l’ASVEL, le champion de France en titre, toujours en lice en Euroleague. Après une expérience ratée dans une autre « Green Team », les Celtics, qui l’avaient drafté en 2016, l’intérieur français avait préféré retourner en Chine où il tournait à environ 18 points et 7 rebonds de moyenne avec les Nanjing Monkey Kings. Il parlait alors de « saison de transition ».

Une expérience mis en suspens à cause de l’épidémie de coronavirus, et l’ancien Rouennais a donc choisi d’accepter l’offre de l’actuel 3e de la Jeep Elite. Si l’ancien Celtic souhaite gagner sa place pour les Jeux olympiques 2020, c’est sans doute la meilleure option possible.

C’est le deuxième renfort du club de Tony Parker et Nicolas Batum après l’arrivée de Davion Berry la semaine dernière. À l’inverse, Edwin Jackson a fait ses valises, via un prêt vers Estudiantes Madrid.