Le duo Ricky Rubio – Devin Booker fait sa loi à Utah

Suns / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Oubre Jr. 38 7/13 1/3 3/4 0 3 3 2 4 1 1 1 18 17 M. Bridges 30 3/3 0/0 2/2 1 2 3 0 4 0 0 0 8 11 D. Ayton 21 8/9 0/0 0/0 2 3 5 2 4 0 1 0 16 21 R. Rubio 33 6/13 2/3 8/9 1 5 6 11 4 7 1 0 22 37 D. Booker 34 8/18 2/4 6/7 0 4 4 10 5 0 4 0 24 23 D. Saric 16 5/5 2/2 2/2 0 3 3 2 2 0 2 0 14 17 C. Diallo 2 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 C. Johnson 20 3/3 2/2 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 8 10 E. Okobo 11 0/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 -2 A. Baynes 16 4/10 1/2 0/0 6 2 8 1 2 0 0 0 9 12 J. Carter 15 3/8 2/4 0/0 0 1 1 4 3 1 0 0 8 9 T. Jerome 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 Total 49/87 12/20 21/24 11 27 38 33 31 10 13 1 131