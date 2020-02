Kyle Lowry, le cœur des Raptors

Pour illustrer les qualités de Kyle Lowry, un confrère de Sports Net estime qu’il incarne tout ce qui manque à l’équipe de NHL de Toronto, les Maple Leafs, qui traverse depuis quelques années des temps difficiles. Il fait même du champion 2019 le meilleur joueur de hockey de la planète. Une théorie que le joueur NBA ne comprend guère.

Mais qu’importe au fond, c’est surtout une manière originale de souligner la bonne saison du meneur. Toujours aussi dur au mal et leader, il compile 19.4 points, 7.7 passes et 4.8 rebonds de moyenne, un de ses trois meilleurs exercices en carrière. Une vraie performance pour un joueur qui, dans un mois, le 25 mars prochain, aura 34 ans.

« Je le dis encore et toujours : je n’ai jamais coaché ou vu quelqu’un qui joue aussi dur que lui », affirme Nick Nurse, dans les mêmes colonnes où le journaliste Michael Grange écrit sa théorie. « C’est le plus beau des compliments. Et ça déteint sur les autres joueurs. Non seulement il est comme ça, mais il est aussi intelligent, il connaît les systèmes, les adversaires, il étudie les vidéos, il sacrifie son corps. C’est ça, le leadership. »

Le sextuple All-Star fait son boulot, comme il l’a toujours fait, saison après saison. Mais avec le titre glané l’été dernier puis le départ de Kawhi Leonard, cette formation canadienne ne lui a peut-être jamais autant ressemblé. Avec les blessures et la perte de son meilleur joueur, elle était condamnée à décliner. Ce n’est pas le cas, Toronto est deuxième à l’Est et personne ne voudra croiser leur route en avril prochain.

Le style de Kyle Lowry s’est étendu à tous ses coéquipiers, notamment les joueurs de complément comme Terence Davis, O.G. Anunoby ou encore Chris Boucher, tous auteurs de belles performances cette année. L’équipe est composée de cols bleus et c’est un décor parfait pour celui qui dirige ce groupe.

« Je fais simplement mon travail », explique-t-il. « Je suis ici depuis assez longtemps, j’ai fait ma place en NBA, donc les gars me suivent en tant que leader et joueur. J’essaie de donner la possibilité à chacun de s’exprimer, pour former un groupe uni. J’ai toujours cherché à emmener tout le monde avec moi et pas seulement me mettre en avant. C’est collectif. »