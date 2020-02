Damian Lillard blessé, Carmelo Anthony savait qu’il devrait hausser son niveau de jeu en compagnie de C.J. McCollum pour permettre aux Blazers de continuer à croire aux playoffs. « Nous devons le faire. Nous n’avons pas le choix, n’est-ce pas ? Nous devons y aller et faire ce que nous avons à faire pour aider cette équipe à gagner, pour au moins nous mettre en position de gagner un match. […] C’est le dernier quart de la saison. On se bat comme des chiens pour essayer d’obtenir cette place. »

Et « Melo » fait sa part du travail pour le moment. Après avoir inscrit 20 points dans la défaite de son équipe face aux Pelicans, il a fait encore mieux cette nuit avec 32 points marqués. C’est sa meilleure performance au scoring depuis tout juste trois ans et une rencontre face aux Sixers, en février 2017. À l’époque, l’ailier évoluait chez les Knicks et tournait à plus de 22 points de moyenne. Une éternité, donc, et il fallait bien ça pour permettre à Portland de s’imposer de justesse contre des Pistons accrocheurs.

Après le match, Carmelo Anthony était pour le moins soulagé et ravi de ce succès, comme confié à NBC Sports Northwest. « Nous en avions besoin. Chaque point, nous en avions besoin ce soir. Ces gars n’ont simplement pas voulu abandonner. Après le premier quart-temps, nous nous sommes en quelque sorte relâchés et ces gars ont pris confiance. Ils en ont profité et se sont accrochés jusqu’à la fin du match. »

Vintage Melo

Au poste, derrière l’arc, à mi-distance, en transition et même au alley-oop : l’ancien meilleur scoreur de la NBA a récité ses gammes offensivement. Il s’est même permis le luxe d’inscrire un panier décisif pour sceller le sort de cette partie, à 20 secondes de la fin. Forcément, certains de ses coéquipiers comme Gary Trent Jr. étaient impressionnés après la rencontre. « C’était du Melo à l’ancienne ce soir. J’ai eu des flashbacks. J’ai grandi en le regardant. J’adore tous ses moves. J’ai pu en voir beaucoup ce soir. Respect à Melo. »

Carmelo Anthony ne s’extasiait, lui, pas pour autant. « La balle rentrait dedans. C’est simple. [Quand] la balle rentre dedans, cela facilite les choses ». À l’arrivée, il termine pourtant avec de très bons pourcentages de réussite : 11/16 aux tirs, 5/9 à 3-points et 5/6 aux lancers. Le match propre par excellence pour le décuple All-Star, qui continue de faire mentir ceux qui l’envoyaient à la retraite, il y a encore trois mois de cela.