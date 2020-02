Toujours sur courant alternatif, les Wizards ont concédé un deuxième revers consécutif cette nuit face aux Bulls (126-117), deux jours après avoir perdu à la maison contre Cleveland (108-113).

Plus que les résultats, c’est l’attitude de ses joueurs qui a eu le don d’énerver Scott Brooks après ce nouveau revers, le 35e de la saison en 55 matchs.

« C’est simple, on joue soft, « a-t-il lâché. « On joue à l’aise, et c’est décevant. Il y a deux jours, on a donné sept paniers avec la faute, ce soir on en a encore donné neuf. C’est inimaginable. Je ne sais pas si j’ai déjà été dans une équipe qui a lâché 16 « and-1 » en deux matchs. C’est décevant. On parle de progression et de jouer avec de la dureté. Mais sur les deux derniers matchs, ce n’était pas le cas. On en a parlé pendant le match, et on finit en donnant quatre 2+1 où les gars sont tellement soft qu’ils ne savent même pas qu’ils font faute. C’est embarrassant, on doit élever notre niveau de jeu, jouer avec de la dureté et de la fierté ».

Jouer plus dur et en équipe

Aux côtés de Bradley Beal, auteur de 53 points, son record en carrière, pour rien, c’est toute une équipe qui va vite devoir se remobiliser dans l’espoir de décrocher la 8e place. Le coach des Wizards s’inclut également dans le lot.

« C’est de ma faute. Je dois faire un meilleur travail pour que ces gars jouent avec de la dureté, du physique, de la détermination, du cœur, de la passion, » a-t-il ajouté. « Les deux derniers matchs ont été embarrassants. Ce n’est pas le fait de perdre contre une équipe NBA, mais de ne pas se battre comme une équipe NBA ».

La nouvelle règle est simple pour sortir de ce mauvais pli : « Si tu joues aussi dur que possible, et que tu joues pour tes coéquipiers, les minutes viendront. Si tu ne fais pas ça, tu n’auras pas de temps de jeu, c’est aussi simple que ça », a conclu Scott Brooks.