De retour à l’entraînement normal, Stephen Curry vise toujours un retour le 1er mars

Ça se rapproche pour Stephen Curry, qui s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers hier. Steve Kerr confirme ainsi que le meneur va accélérer le rythme en terme de séances, en vue d’un retour dans les prochains jours.

Avec pour objectif de revenir le 1er mars, à Phoenix, ou le 2 mars, pour la réception des Wizards.

« Ça a toujours été le 1er mars », explique le double MVP au sujet de la date de son retour. « Mais pour moi, c’est surtout pour se donner un objectif. On doit avoir quelque chose à viser lors de la rééducation, parce que cela donne un baromètre chaque semaine, une ligne directrice. Comme je l’ai toujours dit, je n’ai pas eu de rechute en cours de route, le processus de rééducation a été très long et très difficile, et c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant, alors c’est bien que j’obtienne ce genre de réponse à chaque nouveau défi que je relève. »

Malgré tout, Stephen Curry confirme qu’il doit encore s’adapter aux sensations différentes dans sa main gauche.

« Je m’habitue à cette nouvelle normalité », confirme le Warrior. « C’est vraiment différent de la main droite. Mais on peut essayer d’en arriver à un point où lorsqu’on joue au basket, on n’y pense pas. Que l’on ressente la même chose ou non, cela n’a pas vraiment d’importance. Tant que je ne m’inquiète pas des choses que j’essaie de faire. »

Même si certains se demandent si ce retour est bien nécessaire, chez les Warriors, c’est l’enthousiasme qui domine, comme le confie Steve Kerr, dont le groupe était ravi de retrouver son leader.

« Je pense que tout le monde est enthousiaste. Il a eu une ovation aujourd’hui quand j’ai dit au groupe qu’il allait s’entraîner avec nous. Tout le monde était excité. Ce sera bien pour nos jeunes de ressentir ce que c’est de jouer avec lui et vice versa. Steph doit aussi apprendre à connaître ces gars… C’est une grande partie du dernier tiers de la saison où tout le monde joue ensemble, s’acclimate ensemble, avec l’arrivée d’Andrew [Wiggins], les jeunes gars, le retour de Steph. Ces matchs sont importants. »