Les Cavaliers vont conserver J.B. Bickerstaff la saison prochaine

En remplaçant John Beilein cette semaine et en devenant le septième entraîneur des Cavaliers depuis 2012, le quatrième en moins deux ans, et après des expériences similaires à Memphis et Houston, J.B. Bickerstaff confirme sa réputation de coach spécialiste des intérims en urgence.

Néanmoins, comme nous l’apprend le Cleveland Plain Dealer, l’ancien coach des Rockets et des Grizzlies ne va pas simplement terminer la saison sur le banc des Cavaliers avant de laisser sa place à un autre tacticien cet été. Il est désormais installé à ce poste et la franchise ne cherchera pas à le remplacer.

Cela fait partie du deal conclu avec les dirigeants des Cavaliers quand il avait accepté de venir épauler John Beilein. Ce serait même une des raisons pour lesquelles il avait choisi Cleveland alors qu’il était courtisé par les Sixers, les Celtics ou les Lakers.

Il savait sans doute que dans ces franchises, si le coach était débarqué, il n’aurait aucune chance de rester plus de quelques mois sur le banc. Reste que la situation est compliquée dans l’Ohio et rien n’indique qu’il va tenir sur le long terme. Larry Drew peut en témoigner puisqu’il avait été coupé…