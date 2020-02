Pas question de laisser Stephen Curry à l’infirmerie jusqu’à la fin de la saison

Si la situation de Klay Thompson reste floue, et ce n’est pas certain qu’on le voie cette saison, en revanche, tout est plus clair pour Stephen Curry qui devrait bien rejouer dans quelques jours. Steve Kerr a fait le point sur la situation, et il insiste sur le fait que tout est mis en œuvre pour que le meneur All-Star rejoue dès cette saison.

« Pour moi la question ne se pose même pas : dès qu’il sera prêt, il reviendra. Nos fans le méritent » a expliqué le coach des Warriors. « Si la question est de se dire : oui mais il pourrait se blesser, je réponds qu’on peut se blesser n’importe quand ! J’imagine aussi que l’argument serait de dire qu’on ne va pas faire les playoffs… Mais est-ce que ça signifie pour autant qu’on ne doit pas faire plaisir à nos fans ? On vend des places à tous ces gens qui aiment le basket, et Steph Curry est l’un des joueurs les plus épatants, les plus gracieux et les plus excitants sur terre. »

Autres arguments pour le faire jouer : travailler avec Andrew Wiggins, la dernière recrue en date, mais aussi pour que ses jeunes coéquipiers s’inspirent de son éthique de travail et d’entraînement.

« Ces dernières années, les exercices après les entraînements sont un vrai clinic » poursuit Steve Kerr. « C’est un clinic pour les plus jeunes, sur la manière de se comporter comme joueur NBA. Le travail que l’on effectue une fois que l’entraînement est terminé est vraiment un indicateur sur le joueur qu’on souhaite devenir et le sérieux qu’on veut y mettre. Je n’ai jamais vu quelqu’un s’entraîner plus dur que Steph après un entraînement. Aujourd’hui, on l’observe, et tous ces jeunes joueurs le regardent. Ils voient ce qu’il endure, ce qu’il fait et c’est magnifique à voir. »

Et puis ce sera aussi l’occasion pour Stephen Curry de retrouver du rythme en vue des Jeux olympiques…