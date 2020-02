La plainte de Charles Oakley contre James Dolan rejetée par un juge de New York

Match nul entre James Dolan et Charles Oakley, trois ans après l’expulsion du « Oak » du Madison Square Garden, alors qu’il s’en était pris au propriétaire du club et que la situation avait dégénéré.

Accusé d’agression, de harcèlement et d’intrusion, Charles Oakley avait finalement accepté un accord pour éviter le procès en acceptant en contrepartie de ne pas retourner dans la salle des Knicks pendant un an. Mais dans la foulée, il avait à son tour porté plainte contre James Dolan pour diffamation, agression et séquestration…

Finalement, un juge de New York a sonné la fin de la récréation en rejetant la plainte de l’ancien Knick.

« Dès le début, cette affaire a pris l’allure d’une campagne de relations publiques, les parties semblant s’intéresser davantage à l’opinion publique qu’au bien-fondé de leurs arguments juridiques. Cela est peut-être compréhensible, étant donné la nature personnelle et publique du litige », explique ainsi le juge Richard Sullivan.

« Mais si les fans de basketball en général, et les fans des Knicks en particulier, sont libres de se faire leur propre opinion sur qui avait raison et si l’expulsion d’Oakley était motivée par autre chose que les caprices du propriétaire de l’équipe, il n’en reste pas moins que Oakley n’a pas réussi à démontrer une revendication juridique plausible pouvant répondre aux normes fédérales en matière de plaidoirie ».

Les bases légales de la plainte de Charles Oakley n’étant pas remplies, celle-ci tombe donc à l’eau. De quoi réjouir les Knicks, qui ont rapidement réagi en « remerciant la cour pour sa décision. C’est un incident qui n’a fait de bien personne. Peut-être que maintenant il peut y avoir une paix entre nous » conclut la franchise.