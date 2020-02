À partir de jeudi, Jeff Green va entamer un premier contrat de 10 jours avec les Rockets. Coupé par le Jazz en décembre, l’ancien ailier du Thunder, des Celtics ou encore du Magic en est réduit à passer par le plus petit des contrats pour trouver sa place dans un effectif, mais il est persuadé d’être l’homme qu’il faut à cette équipe atypique.

Même s’il faut jouer pivot comme l’envisage son staff.

« On peut dire que toute ma carrière, j’ai été un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs positions » a-t-il rappelé. « Je pense que ce n’est pas uniquement le fait d’être un pivot qui shoote à 3-points. Il s’agit d’être un joueur qui fait plein de choses sur le terrain. Il s’agit d’essayer d’apporter mes atouts à ce qu’ils ont déjà. »

AÀ Houston, Jeff Green va retrouver trois anciens joueurs du Thunder : James Harden, Russell Westbrook et Thabo Sefolosha. Pour le Suisse, son ancien coéquipier « coche toutes les cases » pour ce que font les Rockets, tandis que Daryl Morey ajoute que « la polyvalence défensive est la chose que nous recherchons en priorité« . « Changer en défense est quelque chose que j’ai fait toute ma carrière » confirme Jeff Green. « C’est la première chose qui vient à l’esprit, et c’est quelque chose qui correspond à mes points forts. »

« Nous avons une équipe unique en son genre. Nos petits peuvent défendre sur des intérieurs »

À 33 ans, Jeff Green devrait donc être la première rotation de P.J. Tucker et de Robert Covington sous les panneaux, et il a donc 10 jours pour convaincre Mike D’Antoni qu’il est l’homme de la situation. « Je pense que ça va bien fonctionner. Je ne me préoccupe pas trop du nombre de jours de mon contrat. Je joue pour les Rockets, et j’espère y faire quelque chose. »

Son coach est aussi persuadé que ça va marcher.

« Il peut défendre sur les cinq positions et c’est qu’on voulait » rapporte Mike D’Antoni. « Il nous apporte un peu plus d’envergure, de qualités athlétiques. Il peut ouvrir le jeu pour Russell. Russell joue vraiment bien en ce moment, et on souhaite qu’il continue comme ça. Ensuite, nous avons une équipe unique en son genre. Nos petits peuvent défendre sur des intérieurs, et pourquoi ne pas en profiter pour écarter le jeu au maximum pour optimiser les qualités athlétiques de Russell et la capacité de James à aller au cercle ? »