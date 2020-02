Pour Joe Lacob, cette saison perdue permet aux Warriors de « repenser leur prochaine dynastie »

Après cinq finales consécutives et trois titres, les Warriors connaissent une année noire suite au départ de Kevin Durant et aux blessures de Stephen Curry et Klay Thompson. Le meneur ne devrait toutefois pas tarder à revenir alors que l’arrière pourrait ne retrouver les parquets que la saison prochaine.

Et si cette campagne perdue était un mal pour un bien pour Golden State ? Car après avoir équilibré leur effectif en échangeant D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins, l’équipe a manoeuvré pour récupérer quatre seconds tours de Draft en échange de ses jeunes (Jacob Evans, Omari Spellman, Alec Burks, Glenn Robinson III et Willie Cauley-Stein), plus un premier tour de Draft protégé Top-3 en 2021. Et avec le pire bilan actuel de NBA, l’équipe devrait également disposer d’un excellent choix lors de la prochaine Draft…

« Ce qui est génial, c’est que nous pouvons repenser la prochaine dynastie », explique ainsi Joe Lacob. « Je pense que c’est une bonne année pour nous afin de faire le point et d’essayer de recréer quelque chose. »

Avec le retour des « Splash Brothers » l’an prochain, un Draymond Green frais et motivé, un Kevon Looney requinqué et Andrew Wiggins, les Warriors ont de quoi rebondir vite et fort.

Stephen Curry sur le retour, Klay Thompson pourrait patienter…

« Vous ajoutez un gars et ça peut tout changer », poursuit ainsi le propriétaire. « Il se trouve que nous avons déjà deux des plus grands shooteurs de l’histoire. Regardez les matchs. Nous ne perdons que de six ou huit points. Mais ajoutez ces deux gars, et nous sommes déjà assez bons. Et je pense que Wiggins va beaucoup nous aider. »

L’homme d’affaires a peut-être raté quelques rencontres de son équipe, car même s’il est vrai que Golden State a perdu 20 de ses 43 matchs par moins de 10 points cette saison, il y a tout de même eu quelques très grosses claques, comme ces revers de 48 points face à Dallas, celui de 41 points face à Brooklyn ou encore celui de 33 points face à Utah. Des scénarios que les Warriors espèrent ne plus revivre de sitôt, ce qui devrait être le cas si leurs stars retrouvent la forme et qu’ils utilisent bien leurs choix de Draft.

En attendant, l’équipe va finir la saison tranquillement, Joe Lacob confirmant que Klay Thompson pourrait tranquillement patienter à l’infirmerie, mais que ce ne sera pas le cas pour Stephen Curry.

« Steph est de retour. Ce n’est même pas une discussion en interne », conclut le propriétaire. « Il est prêt à jouer donc il va jouer. On va essayer de gagner chaque match. Je ne dis pas : ‘Perdons chaque match pour avoir un meilleur choix de Draft’. Si vous essayez de faire ça, vous jouez avec les dieux du basket. On ne croit pas à ça ».