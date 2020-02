La course au MVP : Kawhi Leonard, le collectionneur de trophées

« Je vais pouvoir mettre ce trophée chez moi, et simplement le fait de voir le nom de Kobe, ça signifie tellement pour moi. Kobe m’a beaucoup inspiré dans ma vie. Il a fait beaucoup pour moi. »

Sur la cheminée de Kawhi Leonard, ou plutôt dans sa salle de trophées, il n’y aura bientôt plus beaucoup de place. Dimanche soir, dans un All-Star Game qui restera dans les mémoires, l’ailier des Clippers a enchaîné une troisième récompense majeure d’affilée, après celles de champion NBA et de MVP des Finals en juin dernier.

Depuis le printemps dernier, Kawhi Leonard rafle tout, et il reste encore en course pour le trophée de MVP. Les Clippers sont 3e à l’Ouest, avec six défaites de plus que les Lakers. Ce sera compliqué de rattraper ce retard, et du même coup ce sera compliqué pour Kawhi Leonard de vraiment perturber la lutte pour le MVP avec Giannis Antetokounmpo comme grand favori à sa propre succession, et LeBron James et James Harden comme outsiders.

Mais l’ailier n’abdique pas. « Mon état d’esprit est toujours le même : faire en sorte que mon équipe soit la meilleure à la fin de la saison, et si j’ai la chance de remporter le titre de MVP de la saison régulière, j’en serais ravi. Je veux juste gagner des titres. Je ne suis pas vraiment concentré sur les objectifs individuels. Je veux juste jouer à un niveau de MVP pour que mon équipe puisse gagner. »

Michael Jordan, c’est… 22 récompenses majeures !

Un discours classique mais l’intéressé a déjà sept trophées majeurs et ça prouve qu’il sait combiner trophées collectifs et individuels. Il y a d’abord les deux bagues de champion NBA, auxquelles il faut ajouter les deux titres de meilleur défenseur de la NBA, les deux trophées de MVP des Finals, et donc le « Kobe Bryant MVP Award » remporté dimanche. Avec ce 7e trophée, Kawhi Leonard se place ainsi parmi les joueurs les plus récompensés de sa génération. D’ailleurs, qui fait mieux parmi les joueurs encore en activité ?

Il y a LeBron James, bien sûr, avec 14 récompenses. C’est une de plus que Magic Johnson à titre de comparaison, et ça donne ceci : trois bagues de champion NBA, trois titres de MVP des Finals, quatre trophées de MVP, un trophée de Rookie Of The Year et trois trophées de MVP du All-Star Game.

Ensuite, il y a Kevin Durant avec huit trophées sur sa cheminée : deux bagues de champion NBA, deux titres de MVP des Finals, un trophée de MVP, un trophée de Rookie Of The Year et deux trophées de MVP du All-Star Game. Et derrière ? C’est Kawhi Leonard qui complète le podium, devançant des pointures comme Stephen Curry (trois fois champion NBA et deux fois MVP) ou encore Russell Westbrook (un fois MVP et deux trophées de MVP du All-Star Game) et Dwight Howard (trois titres de meilleur défenseur).

Et Kobe Bryant dans tout ça ? Il se place parmi les plus grands avec 12 récompenses majeures (cinq titres de champion NBA, deux trophées de MVP des Finals, un de MVP et quatre de MVP du All-Star Game). Mais le regretté scoreur des Lakers reste très loin de son modèle Michael Jordan, le plus récompensé de l’histoire avec… 22 trophées ! On redonne son palmarès pour le plaisir : six titres de champion NBA, six trophées de MVP des Finals, cinq de MVP, un de Rookie Of The Year, un de meilleur défenseur et trois de MVP du All-Star Game.

1 – Giannis Antetokounmpo

Bilan : Bucks – 46v-8d – 1er à l’Est

Stats : 31 min, 30.0 pts, 13.5 rbds, 5.8 pds, 1.1 int, 1.1 ctr, 3.7 bps, 55% tirs, 31% 3-pts, 61% LF

2 – LeBron James

Bilan : Lakers – 41v-12d – 1er à l’Ouest

Stats : 35 min, 25.0 pts, 7.8 rbds, 10.8 pds, 1.3 int, 0.4 ctr, 4 bps, 49% tirs, 35% 3-pts, 69% LF

3 – Nikola Jokic

Bilan : Nuggets – 38v-17d – 2e à l’Ouest

Stats : 32 min, 20.6 pts, 10.2 rbds, 6.9 pds, 1.1 int, 0.7 ctr, 3 bps, 52% tirs, 32% 3-pts, 81% LF

4 – Kawhi Leonard

Bilan : Clippers – 37v-18d – 3e à l’Ouest

Stats : 32 min, 27.2 pts, 7.5 rbds, 5.3 pds, 1.8 int, 0.7 ctr, 3 bps, 46% tirs, 37% 3-pts, 90% LF

5 – Luka Doncic

Bilan : Mavericks – 33v-22d – 7e à l’Ouest

Stats : 33 min, 28.9 pts, 9.5 rbds, 8.7 pds, 1.0 int, 0.2 ctr, 4.2 bps, 47% tirs, 32% 3-pts, 77% LF

Mentions : James Harden, Anthony Davis, Jimmy Butler, Damian Lillard, Russell Westbrook, Pascal Siakam…