Happy Birthday | Andrei Kirilenko, le stakhanoviste

Car le Russe est souvent oublié lorsqu’on évoque les meilleurs joueurs européens de l’histoire NBA. Il faut dire que son palmarès est beau, sans être étincelant (un titre de champion d’Europe avec la Russie en 2007, une médaille de bronze à l’EuroBasket 2011 et aux Jeux olympiques de 2012), avec une seule sélection au All-Star Game (2004).

Il faut l’avoir vu jouer pour comprendre l’influence que pouvait avoir Andrei Kirilenko sur un match, lorsqu’il était en bonne santé. Parmi les joueurs les plus polyvalents de NBA dans les années 2000, notamment en défense, où son envergure de 2m24 (pour 2m06) avait de quoi effrayer tout le monde, « AK-47 » pouvait tenir ses adversaires en un-contre-un, surgir au contre en deuxième rideau ou couper les lignes de passes pour partir en contre-attaque.

Comme lors de ce match du 30 novembre 2007, alors que Utah doit faire sans Carlos Boozer et Mehmet Okur face aux Lakers. Andrei Kirilenko doit en faire davantage face à Kobe Bryant et compagnie, et il va écœurer Los Angeles.

« On a essayé de surpasser les Lakers, pas seulement de marquer plus qu’eux », explique l’ailier russe après la victoire (120-96). « C’est frustrant parce qu’ils en ont juste fait plus que nous ce soir. Ils nous ont battus sur tous les ballons, tous les rebonds », ne pouvait que se lamenter Kobe Bryant (28 points) de l’autre côté.

Car en face, Andrei Kirilenko ne termine qu’à 5/14 au tir mais son activité a étouffé la troupe de Phil Jackson. Il signe son 3e triple-double en carrière, avec 20 points, 11 rebonds, 11 passes, 6 interceptions et 4 contres.

Une ligne statistique qui illustre son influence, lui qui est l’un des trois seuls joueurs à avoir compilé plusieurs 5×5 (plus de 5 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 5 contres) dans les données statistiques. Avec trois matchs de ce type, il est seul à la deuxième place, derrière Hakeem Olajuwon (six).

Article initialement publié le 18 février 2020