Blessé, Damian Lillard pourrait toujours rapper lors du All-Star Weekend

On savait déjà que Chance the Rapper serait chargé de faire le show à la mi-temps du All-Star Game et la liste des autres artistes invités vient de tomber. Le rappeur de Chicago sera rejoint par DJ Khaled, Quavo et Lil Wayne.

On retrouvera aussi Queen Latifah le samedi soir alors que Jennifer Hudson rendra un hommage à Kobe Bryant, et aux autres victimes de l’accident d’hélicoptère du 26 janvier dernier, avant la présentation des joueurs.

Mais un autre nom attire l’attention : Damian Lillard. Le meneur des Blazers était censé participer au concours à 3-pts le samedi soir, puis au match le lendemain, mais une blessure le pousse à déclarer forfait – il sera remplacé par Devin Booker. Sauf que le All-Star, outre sa carrière de basketteur, est également rappeur, sous le pseudonyme de « Dame D.O.L.L.A. » et il a déjà sorti trois albums depuis 2016.

Il n’a pas encore écarté l’idée d’être sur scène ce samedi soir, alors que la NBA aimerait beaucoup qu’il prenne le micro malgré sa blessure.

« On a cherché ce qu’on pourrait faire, comment trouver des artistes de Chicago pour faire partie de ça », avait déclaré le meneur. « Jeremih sera sur scène avec moi et il vient de Chicago. Il est sur mon album. Et je vais faire des anciennes chansons de mes précédents albums, avec Lil Wayne notamment. Ce sera un sacré moment. »