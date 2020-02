All-Star Game : Devin Booker remplace Damian Lillard

Damian Lillard voulait que ce soit un joueur méritant qui prenne sa place pour le All-Star Game. Et comme Bradley Beal, jouant à l’Est, n’était pas éligible pour le remplacer, la NBA a logiquement choisi Devin Booker pour suppléer le Blazer pour le All-Star Game de ce week-end, nous informe The Athletic. Il rejoint ainsi la Team LeBron.

L’arrière des Suns remplacera également le meneur des Blazers lors du concours à 3-points de samedi soir, ce dernier s’étant blessé mercredi soir contre Memphis. Plus propre et avec 26.4 points à 49% de réussite au shoot, 6.3 passes et 4.2 rebonds de moyenne, Devin Booker réalise sans doute sa meilleure saison en carrière.

La NBA aurait également pu avoir un œil sur DeMar DeRozan (23 points, 5.7 rebonds, 5.2 passes), mais le joueur des Suns possède de meilleures statistiques individuelles et les bilans des deux équipes sont très proches.