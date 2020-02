Avec leur victoire à Denver, les Lakers préparent au mieux leur sprint final vers les playoffs

Avril 2013. Les Lakers n’ont plus disputé un match de playoffs depuis cette date. Sept ans ans plus tard, une éternité pour la franchise californienne, ils sont bien partis pour retrouver les phases finales, et ceci avec la première place au sein de leur conférence.

En s’imposant à Denver cette nuit, après prolongation, les Californiens ont fait un grand pas en ce sens. Pourtant, LeBron James est formel : ce premier spot, les Lakers n’en parlent pas.

« Au final, on joue chaque match comme s’il s’agissait d’un match à domicile. On ne peut pas s’inquiéter de ce qui peut arriver demain, plutôt que de se concentrer sur le moment présent, comme on l’a fait ce soir », défend le King, que ses coéquipiers ont trouvé particulièrement sérieux dans le vestiaire.

Le MVP de la nuit, en partance pour Chicago avec Anthony Davis pour le match des étoiles, ne veut pas se projeter mais se dit tout de même satisfait de la position actuelle de sa formation : « On est là où on doit être. On va revenir de ce break et se préparer pour la dernière partie de la saison. On réalise qu’on a joué du bon basket et du moins bon au long de la saison. Mais on veut continuer de progresser. »

Rien de tel qu’une victoire sur le parquet de la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, dans « l’atmosphère de playoffs » que LeBron James décrit, pour se préparer à la suite. Les Lakers devraient profiter de leur calendrier restant. Hormis une période délicate à la mi-mars (Bucks, Clippers, Rockets, Jazz…), les Angelenos jouent une majorité de matches face à des équipes au bilan négatif.

« J’aime l’engagement dont nous avons fait preuve pour rester sur le moment présent, » apprécie Frank Vogel. « Cela permet de construire des habitudes qui seront payantes pour nous en playoffs. Il y a encore des secteurs dans lesquels on peut s’améliorer et on va continuer de bosser dessus. »