Zion Williamson surpris par son propre impact

Hassan Whiteside a eu beau garder les bras bien hauts vers le ciel, il venait de prendre le train Zion Williamson en pleine face. Le pivot, comme Carmelo Anthony, Trevor Ariza ou encore Caleb Swanigan, n’a rien pu faire pour contenir la puissance du jeune intérieur des Pelicans.

Ce dernier a été le fer de lance dans la large victoire de son équipe face aux Blazers. Pour son 9e match en carrière, il a dépassé pour la première fois la barre des 30 points inscrits. Pas étonnant quand on connaît le potentiel du jeune homme. Même si ce dernier paraît… étonnamment surpris. « Je m’attends à avoir un impact mais rien de comparable à ça, » lâche le rookie. « Mes coéquipiers et mes coaches me poussent toujours à être créatif. »

Auteur de 31 points (10/17), 9 rebonds et 5 passes, en seulement 28 minutes, l’intérieur ne s’est pourtant pas compliqué la vie cette nuit. Son chantier a été exclusivement intérieur. Hormis une tentative à 3-points en tête de raquette, il n’a pas pris le moindre tir au-delà d’un mètre du cercle. Et a passé sa soirée à récupérer des rebonds autoritaires ou à s’envoler pour attraper des passes lobées.

Qui pour défendre sur lui ?

« Je ne crois pas qu’on puisse le comparer à quelqu’un que j’ai déjà vu, » remarque Carmelo Anthony. « Quelqu’un d’aussi puissant que ça, qui saute comme ça… Ça se voit qu’il s’améliore et qu’il a le sens du jeu. » « Honnêtement, je ne vois personne en mesure de défendre sur lui », complète Jrue Holiday, en référence à cet impressionnant et toujours surprenant alliage de vitesse, de puissance et de détente.

Un sentiment parfaitement incarné par un mouvement au poste, par exemple, devant Trevor Ariza que Zion Williamson a effacé d’un simple « jab step » et d’un dribble pour aller dunker facilement.

« Il a 19 ans et il a démarré en milieu de saison, » tient à rappeler son coéquipier Lonzo Ball. « J’ai le sentiment qu’il n’est toujours pas dans sa forme physique optimale. Ce qui est assez effrayant par rapport à ce qu’il peut faire à l’avenir, mais on prendra ses 31 points tous les soirs. »

En attendant de ses performances, Zion Williamson affiche sa sobriété habituelle : « Au final, j’ai 19 ans et une grosse marge de progression. Je ne suis pas parfait, je vais apprendre de mes erreurs. J’ai des grandes attentes envers moi-même mais je pense qu’il s’agit simplement de trouver la limite entre rêves et réalité. Si des coéquipiers me trouvent, ils me trouvent. Si non, on passe à l’action suivante en jouant le rebond et en défendant. »