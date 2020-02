À New York, Moe Harkless réalise un rêve

Transféré contre Marcus Morris lors de la « trade deadline », Moe Harkless n’a pas encore joué avec les Knicks. Mais ce natif du Queens est véritablement impatient de faire ses grands débuts sous les couleurs de New York.

« C’est un rêve devenu réalité », déclare-t-il. « J’étais fan des Knicks en grandissant, j’adorais les voir à le télévision, j’adorais venir au Madison Square Garden dès que possible. J’ai même joué au Garden quand j’étais à l’université. Je boucle la boucle désormais. »

Cet amour pour la franchise sacrée en 1970 et 1973 est sans doute une bonne nouvelle pour faire passer la pilule du changement d’équipe. Car quitter les Clippers, troisièmes de l’Ouest et parmi les candidats au titre, pour les Knicks, actuellement douzièmes de l’Est, c’est une chute qui laisse des traces.

« C’est manifestement différent puisqu’on passe d’une équipe qui a des espoirs de titre à une autre en difficulté. Mais c’est une bonne opportunité de faire partie d’une situation où on essaie d’inverser la tendance. Je vais essayer de profiter le mieux possible de cette situation. De plus, avec Elfrid Payton, on a joué pour Scott Perry (le GM des Knicks et président par intérim) à Orlando, donc j’ai quelques familiarités ici. »

En échangeant Marcus Morris, les Knicks ont perdu leur meilleur marqueur pour récupérer un joueur qui compile 5.5 points et 4 rebonds de moyenne mais reste un très bon défenseur. « C’est un joueur très complet », se réjouit Mike Miller, le coach de New York. « Défensivement, il peut s’occuper de trois postes. Il est très athlétique. Offensivement, il apporte du jeu sans ballon et attaque le cercle. Et il peut shooter. »