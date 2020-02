Jaylen Brown désormais touché aux deux chevilles

Touché à la cheville droite contre le Magic, Jaylen Brown n’était pas certain d’affronter le Thunder dimanche soir. Finalement, il a tenu sa place mais s’il n’a pas aggravé son souci à la cheville, il en a rajouté un autre.

L’ailier des Celtics, auteur de 17 points dans la victoire des siens, s’est tordu la cheville gauche.

« Je me suis fait mal à la gauche en voulant compenser la droite », a commenté Jaylen Brown. « Maintenant, je ne sais plus sur quel pied danser. »

Il ne reste que deux matches au Celtics avant la coupure du All-Star Game, mais les deux rencontres sont prestigieuses (Rockets et Clippers) et Boston est actuellement sur une série de sept victoires d’affilée. Jaylen Brown va-t-il précipiter ses vacances en manquant ces deux parties pour éviter des troubles plus sérieux ?

« On va voir et trouver la meilleure solution », annonce-t-il. « Je me suis tordu la cheville trois ou quatre fois sur les deux dernières semaines. J’ai mis du strapping, à plusieurs reprises. Mais c’est malheureux. On a besoin de ces deux victoires, donc je vais essayer de tenir et voir comment je me sens. »