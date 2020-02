Pluie de collaborations pour le All-Star Game d’adidas

Damian Lillard et James Harden ne manqueront pas de style pour leur apparition au All-Star Game. Adidas a dévoilé sa collection pour l’événement, et les deux stars ont droit à des coloris très réussis.

Mélange de noir et de orange, avec trois bandes qui recouvrent le pied façon chaussure de foot, la Harden Vol.4 est une collaboration avec Daniel Patrick. Collaboration aussi, mais avec le rappeur Pusha T, pour la Dame 6. Là, on retrouve une base blanche avec des motifs bleu et orange.

Derrick Rose ne sera pas sur les parquets dans sa ville natale, mais il a droit à deux coloris de sa première signature. Enfin, le Pro Model et ses orteils renforcés se couvre d’or.

Côté lifestyle, c’est Fat Tiger Shop qui pose sa patte sur les Superstar, Rivalry Hi, Top Ten Hi et Pro Model.

Toutes ces sorties seront étalées au fil du mois de février. Le 14 pour les Harden et Lillard, le 15 pour les Rose 1 et le 28 pour celle de Donovan Mitchell. Le Pro Model doré est déjà disponible en France pour 99,95 euros.

