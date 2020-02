Kemba Walker espérait retrouver Marvin Williams aux Celtics, après son « buyout »

Kemba Walker ne s’est pas montré suffisamment persuasif. Le meneur des Celtics vient de lâcher que cela faisait plusieurs semaines qu’il tentait de convaincre Marvin Williams de le rejoindre à Boston. Le « buyout » de l’ailier, plus ou moins attendu avec les Hornets, a bien eu lieu mais il a préféré donner son accord aux Bucks.

À la grande déception de son ancien coéquipier. « Il a dit qu’il aurait aimé pouvoir venir à Boston, » rapporte Kemba Walker, « mais je suis heureux pour lui. C’est mon gars, l’un des meilleurs coéquipiers avec qui j’ai été. C’est mon vétéran. J’étais déçu qu’on n’ait pas eu la chance de le récupérer mais je suis content pour lui. Il le mérite. Il est dans la ligue depuis un très long moment, il bosse dur. Il mérite d’être dans une équipe qui gagne. »

En l’occurrence, l’équipe qui gagne le plus cette saison et de loin. Avec leurs 45 victoires, les Bucks comptent d’ailleurs huit victoires de plus que les Celtics. On imagine que regoûter aux playoffs, ce qu’il n’a plus connu depuis 2016, et surtout l’optique des Finals NBA a joué dans la décision de Marvin Williams.

Plutôt que de faire équipe à nouveau, Kemba Walker et lui pourraient d’ailleurs se croiser lors des phases finales.

Le meneur sait déjà ce que le vétéran de 33 ans peut apporter : « De la dureté, ce leadership de vétéran, une autre source d’énergie. C’est l’un de ces gars que tu adores avoir dans ton vestiaire. Il est tellement positif et c’est un gars solide. L’un des meilleurs que j’ai connus. »