Andre Iguodala : « Être éloigné de la ligue te rappelle combien tu apprécies les matchs »

Vétéran attendu en vain chez les Grizzlies, Andre Iguodala n’avait plus joué depuis le 13 juin 2019, et le Game 6 des Finals face à Toronto.

Il est réapparu sur la scène NBA du côté de Portland, avec le maillot du Heat. S’il faudra encore un peu de temps pour s’habituer à le voir sous ses nouvelles couleurs, l’ailier vétéran a déjà fait forte impression sur son vestiaire.

Avec ses trois bagues, ainsi que son titre de MVP des Finals et un palmarès en or massif, Andre Iguodala s’acclimate en douceur à sa nouvelle situation au Heat. Face à Portland, il a effectué un retour discret, mais fidèle à lui-même à 2 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 23 minutes (et 2 tirs tentés seulement).

« J’ai eu de bonnes sensations », a confié Andre Iguodala. « Je voulais me jauger et voir où j’en étais. Honnêtement, je n’ai même pas joué un match en pickup ou quoique ce soit depuis les Finals. J’ai simplement essayé de faire un point pour voir où j’en étais mentalement. Globalement, je me suis senti à l’aise. J’ai regardé beaucoup de vidéos pour m’habituer au jeu de mes coéquipiers. Je pense qu’on s’est bien trouvé avec Duncan (Robinson) et Goran (Dragic) aussi, on voit souvent les mêmes choses sur le terrain. Il s’agit de rester dans le rythme du match. Je dois encore retrouver mes jambes pour shooter et tout ira bien. »

« Les Warriors ? C’est simplement un match de plus »

Rien qu’avec son savoir-faire défensif, Andre Iguodala a influencé le jeu. Comme sur cette interception/contre face à Mario Hezonja qui n’a pas suffisamment protégé son ballon au layup. Ou cette pression défensive face à C.J. McCollum, qu’il dépossède deux possessions de suite.

« Andre fait tellement d’actions intelligentes. Je n’ai même pas regardé la boxscore mais la majorité de ses actions ne seront pas dans les stats car son Q.I. est tellement élevé », se félicitait son coach, Erik Spoelstra, malgré la défaite. « Ce n’était pas vraiment notre plan de le faire jouer autant mais bon, il nous manquait du monde. Il a joué 7 minutes de plus que je voulais. On fera un nouveau bilan demain. »

À 6% de graisse corporelle selon son coach, Andre Iguodala est en forme. Reste à trouver la forme de match, et pour ça, rien de mieux que la répétition. L’enchaînement des matchs. Avec un road trip qui va les amener à Golden State lundi soir, il veut minimiser des retrouvailles qui s’annoncent tout de même assez particulières.

« J’ai joué beaucoup de matchs dans ma carrière, donc les pics émotionnels et les bas, je ne les ressens plus vraiment. C’est simplement un match de plus. Le plus important, c’est que notre équipe doit gagner. On est dans un road trip difficile sans certains joueurs. Il y a de nouveaux joueurs à intégrer. Gagner est plus important que ce que je ressens personnellement. C’est mon état d’esprit pour ce match à venir. »

« C’était un peu comme si j’avais pris un congé sabbatique »

Sur trois défaites de rang après ce nouveau revers à Portland, le Heat doit effectivement redresser la barre au plus vite. Actuellement 4e dans la conférence Est, Miami a cependant de la marge.

Andre Iguodala arrive dans une écurie désormais armée pour jouer les premiers rôles à l’Est, et pourquoi pas venir chiper la couronne sous le nez des Bucks, grandissimes favoris et qui caracolent en tête de la conférence. En attendant, Iggy est heureux d’avoir retrouver les terrains après sept mois loin des terrains.

« C’était excitant de rejouer. C’était un peu comme si j’avais pris un congé sabbatique. Être éloigné de la ligue te rappelle combien tu apprécies les matchs. Plus tu restes à l’écart, plus tu es excité pour chaque possession quand tu y reviens, chaque opportunité de laisser ta marque sur le match. C’est ce que j’ai essayé de faire ce [hier] soir. »

Propos recueillis à Portland