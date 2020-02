Malgré une première défaite historique avec les Cavs, Andre Drummond veut rester positif

« C’était vraiment moche ce soir. » Kevin Love ne mâche pas ses mots pour décrire la très grosse fessée reçue par les Cavaliers, sur leur parquet face aux Clippers : 41 points dans la vue (92-133), soit tout simplement la pire défaite de l’histoire de la franchise à domicile. Au cœur de ce scénario quasi apocalyptique, il y avait Andre Drummond qui effectuait ses premiers pas avec son nouveau maillot.

« On ne regarde pas le score, » commence-t-il par relativiser après la rencontre. « C’est la première chose que j’ai dite en rentrant dans le vestiaire. Je ne prête pas attention au bilan, ni au tableau d’affichage. Tout ce qui m’importe, c’est de savoir si on s’est améliorés aujourd’hui. Mon objectif est de pousser ces gars pour qu’ils restent positifs, qu’ils continuent de bosser dur et qu’ils ne lâchent rien jusqu’à la fin de saison. »

L’ancien Piston raconte par exemple avoir passé déjà beaucoup de temps auprès de Collin Sexton et Darius Garland, deux joueurs à qui, selon lui, il faut donner du temps pour apprendre le jeu. Parce qu’une fois que ce sera fait, « ce sera effrayant ». « Je n’ai pas gagné le titre comme Kevin Love mais j’ai joué dans des équipes qui gagnent donc je sais ce que c’est de gagner », poursuit Andre Drummond.

Cette nuit, le pivot, titularisé à la place de Tristan Thompson, n’a pas vraiment fait de miracle face aux Clippers.

D’abord à la peine, sur ses premiers ballons, pour finir près du cercle devant Ivica Zubac, il a tout de même réussi à décrocher son 43e double-double avec 19 points et 14 rebonds. Avec en prime, un record en carrière derrière l’arc avec son 2/3. « Ça fait huit ans que je travaille ce tir, mais c’est la première fois qu’on me permet de l’utiliser », rigole l’intéressé qui entend prendre davantage les tirs ouverts, plus qu’avec les Pistons en tout cas.

Pour le reste, il répète que la patience est de mise pour cette équipe et lui.