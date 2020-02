Torrey Craig se régale en stoppant les meilleurs arrières de la ligue

Très belle semaine pour Torrey Craig, qui a donc réussi à limiter Donovan Mitchell (8/24 au tir dont 2/9 à 3-points), puis Damian Lillard (8/23 au tir dont 1/6 à 3-points) et enfin Devin Booker, cantonné à 21 points à 5/16 au tir cette nuit. Et surtout, les Nuggets l’ont emporté à trois reprises.

Après la nouvelle performance de Torrey Craig, réussie à l’aide de son coéquipier Gary Harris, c’est tout l’état major de Denver qui a tenu à le féliciter. Pour Paul Millsap, de retour cette nuit, « il fait partie des cinq meilleurs défenseurs de la ligue ». Son coach milite lui pour qu’il termine dans la meilleure équipe défensive de NBA.

« Je pense que c’est un défenseur All-NBA, » a-t-il déclaré. « Je sais bien qu’il y a des gens en dehors de Denver qui ne savent même pas qui il est. Mais quand tu vois le travail qu’il abat sur certains des meilleurs joueurs de la NBA, parmi les meilleurs arrières de l’Ouest, Torrey Craig mérite d’être dans la conversation. C’est un joueur du calibre All-Defensive NBA. Il ne veut pas des honneurs, il se fiche pas mal de l’aspect offensif. Il se concentre simplement sur sa tâche et rend la vie difficile de son adversaire, peu importe sur qui il défend. Ce soir, c’était Devin Booker. C’est un atout fantastique pour un coach de pouvoir bénéficier d’une telle arme et de sa polyvalence ».

Sa plus belle récompense ? Voir ses adversaires s’énerver

Honoré par tant de louanges, Torrey Craig a dévoilé quelques-uns de ses secrets. Au-delà de ses longs segments, sa dimension physique, sa force, son sens de l’anticipation, ou son travail d’appui, l’ailier met en avant le mental, l’état d’esprit qu’il faut avoir pour bien défendre, à commencer par ne rien vouloir concéder à son adversaire.

« Je déteste quand un gars marque sur moi. Je déteste quand un gars obtient des lancers. Je déteste juste tout ça. Je crois que mon côté compétitif prend le dessus en match », glisse-t-il.

Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est déceler le moment où son adversaire direct commence à perdre ses nerfs.

« Ils commencent à se plaindre un peu plus auprès de l’arbitre, ils vont te pousser un peu plus. Je peux ressentir ce moment quand je rentre dans leur tête ou quand je commence à les embêter. À ce moment-là, j’en fais encore plus. Plus ils résistent et se plaignent auprès des arbitres, plus je me tiens face à eux, à essayer de défendre sur eux. C’est un peu comme le signal qui m’encourage à continuer, continuer, même si je suis fatigué ».