Après l’échange entre Andrew Wiggins et D’Angelo Russell, ce fut le mouvement le plus intéressant de la « trade deadline » : l’arrivée de Marcus Morris chez les Clippers.

L’ancien des Celtics a réussi son coup en allant signer un gros chèque à New York l’été dernier pour finalement convaincre une grosse écurie de s’attacher ses services grâce à ses plus belles moyennes en carrière : 19.6 points de moyenne à 44% aux tirs, y compris à 3-points. Et ce sont les Clippers, candidat aux tirs moins convaincants que prévus, qui ont lâché Moe Harkless et un premier tour de Draft pour se renforcer.

C’est un nouveau challenge qui attend le frère de Markieff, mais il a hâte de le relever. « C’est vraiment différent. J’adore New York, j’ai adoré mon passage là-bas. Mais c’est vraiment différent d’intégrer une équipe qui veut faire du bruit en playoffs et espère tenir le trophée à la fin » explique-t-il à Fox Sports en souriant. « Je vais essayer d’aider comme je peux. »

« Je veux juste remplir mon rôle et amener cet état d’esprit de chien »

Et comment : il quitte une franchise aux abois pour en rejoindre une calibrée pour le titre, et qui s’intéressait à lui depuis plusieurs mois. « Le staff est super, il y a des gars qui sont là depuis longtemps… Doc (Rivers), Ty Lue, Sam (Cassel). C’est une bonne association. Ça n’a pas pu se faire l’été dernier, il a fallu attendre un peu. »

Entre temps, il a prouvé son talent offensif dans une situation peu évidente aux Knicks, et même s’il pouvait parfois monopoliser le ballon. Désormais, il est prêt à se mettre en retrait, au service de Kawhi Leonard et Paul George.

« Je vais faire ce que je peux » poursuit-il. « Évidemment, on a des joueurs extrêmement talentueux offensivement et défensivement. Je veux juste utiliser mon QI basket pour leur faciliter la vie, étirer le jeu. Je ne veux pas arriver et essayer de tourner à 19 points de moyenne, faire ce que je faisais avant, parce que c’était une autre équipe, qui avait besoin de ça. Je veux juste remplir mon rôle et amener cet état d’esprit de chien. »