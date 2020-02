Interview Wilson Chandler : « D’une certaine manière, je revis »

D’abord suspendu pour un contrôle anti-dopage positif, l’ancien Knick retrouve peu à peu son rythme malgré quelques petits soucis physiques. Rencontré cette semaine, il revient sur sa saison.

Wilson Chandler, on ne peut pas dire que la saison se passe comme vous l’aviez prévu pour l’instant à titre personnel…

Oui, c’est certain, ce n’est pas ce que je pensais mais je suis quelqu’un de positif, donc je sais que les choses vont se passer de mieux en mieux. La suspension a été difficile à digérer, et rater autant de matches, ça a été vraiment un gros coup au moral et à mes ambitions. Quand tu sais que l’équipe a beaucoup de recrues et que les automatismes doivent se créer dans les premières semaines de la saison, tu veux aider l’équipe, mais tu ne peux pas. Mais bon, c’est derrière moi et maintenant je suis concentré à l’idée de bosser dur et de revenir à 100% de mes moyens car il reste encore beaucoup de matches et de belles choses à faire. Je me remets de quelques pépins physiques, mais ça va aller.

« Je ne vais pas me plaindre ou me lamenter sur mon sort, mais il a fallu beaucoup de patience et de motivation pour continuer à me battre »

Revenons quelques instants sur la suspension si vous le voulez bien. Comment vit-on un tel moment, hors des terrains ?

Ça a été très, très difficile à gérer. Ne pas pouvoir jouer, ne pas pouvoir être avec les gars en déplacement, ne pas pouvoir aider l’équipe, ça a été tellement frustrant, je ne souhaite cela à personne. Rater quelques matches, ça arrive, mais plus de 15, le temps est très long lorsque vous ne pouvez rien y faire. Je ne vais pas me plaindre ou me lamenter sur mon sort, mais il a fallu beaucoup de patience et de motivation pour continuer à me battre, et pour me lever chaque matin pour aller s’entrainer et rester en forme. On est bloqué, on ne peut pas faire ce que l’on veut et on doit juste baisser la tête et bosser en attendant que la suspension se termine. Aujourd’hui, je me sens heureux d’être de nouveau un joueur actif depuis quelques semaines. D’une certaine manière, je revis.

Les Nets sont encore à la recherche de leur meilleure alchimie. Que pensez-vous de la saison de votre équipe jusqu’à présent ?

On a montré de belles choses, mais on va monter en puissance. On a eu une première partie de saison tronquée par les blessures, et je pense que l’on n’a jamais eu une seule fois notre effectif au complet, ce qui est quand même fou ! On a un super groupe, des gars qui tirent tous dans le même sens et je pense que la seconde partie de saison sera très bonne. On a encore des réglages à faire, surtout sur l’aspect défensif, mais on est sur la bonne voie. On a des gars qui en veulent, qui veulent que les Nets deviennent une place forte de la ligue et on rêve tous de titre. On montre de jolies choses, et on va enchainer quelques séries de victoires dans les prochaines semaines, j’en suis convaincu.

« Je suis bien ici, c’est une franchise qui fait les choses très bien et qui sait où elle va »

Que pensez-vous de votre apport dans l’équipe jusqu’à présent ?

J’essaye d’apporter de l’énergie en défense et de scorer quelques points, surtout longue distance, en sortie de banc. J’aime mon rôle, et je sais que je peux apporter beaucoup à ce groupe. Ça fait plusieurs années que je suis dans la ligue, et Coach Atkinson sait pourquoi je suis là. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais j’y serai dans pas très longtemps. Je me sens très bien dans ce groupe, dans cette équipe et dans cette franchise qui fait les choses vraiment très bien. Rien n’est laissé au hasard, tout est très carré et parfaitement encadré. Quand j’ai su que je viendrai ici, j’étais vraiment très heureux car les Nets sont l’une des équipes qui montent en puissance dans la ligue, et qui met en place un projet hyper solide et compétitif.

Vous êtes tout de même un ancien Knick qui joue aujourd’hui chez l’ennemi, de l’autre côté de l’East River…

(Sourire). Oui, mais on ne va pas le dire trop fort (Rires). Je plaisante bien sûr, je suis fier d’être un Net maintenant. J’ai passé de belles années aux Knicks, mais c’est le passé, et je ne suis pas vraiment quelqu’un qui regarde derrière lui. Je respecte les Knicks, mais maintenant, je suis un gars de Brooklyn (sourire). Je suis bien ici, c’est une franchise qui fait les choses très bien et qui sait où elle va. Il y a de l’ambition, et des valeurs de travail. Je n’aurai pas pu mieux tomber pour être honnête avec vous. Les Nets sont en train de construire quelque chose de très solide, et le meilleur va arriver très bientôt.

Vous être tout de même à New York , qu’est-ce que cela vous fait de jouer dans la Grosse Pomme ?

Ah ça, c’est génial, c’est certain. New York, c’est une ville unique. C’est LA ville du basket, et jouer ici reste quand même un privilège énorme pour tout joueur. J’avais passé des années superbes avec les Knicks, en vivant la folie des fans et de Manhattan, mais là je vis une expérience un peu différente, mais tout aussi enrichissante. Les Nets développent leur propre culture avec Brooklyn et la diversité de sa population, et l’histoire du Borough est tout de même super intéressante. Pour New York, avoir deux équipes qui développe une rivalité, c’est super, il ne reste plus qu’aux Knicks de jouer également les playoffs.

Propos recueillis à Brooklyn