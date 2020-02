Washington voulait vraiment associer Davis Bertans au duo Wall – Beal la saison prochaine

La cote de Davis Bertans n’en finit plus de grimper. Encore auteur d’un match plein hier, dans la victoire face à Dallas, avec 20 points dont 11 dans le dernier quart-temps, 8 rebonds et 3 passes décisives, le sniper letton va finalement terminer la saison à Washington, lui qui était au centre de nombreuses convoitises.

Des mots du GM Tommy Sheppard, presque toutes les équipes actuellement qualifiées en playoffs l’ont appelé. Mais le dirigeant n’a pas craqué ou obtenu ce qu’il voulait en échange (au moins deux premiers tours de Draft).

« Il n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit sur le fait que nous voulions le garder. Mais plus vous dites que vous voulez garder quelqu’un, plus les équipes ne veulent pas vous croire et continuent d’appeler, » a-t-il assuré. « Dans l’ensemble, nous sommes tous deux d’accord pour dire que la situation a été excellente pour nous comme pour lui. Et quand quelqu’un me dit que c’est là qu’il veut être, je le prends au pied de la lettre. »

Un point essentiel du dispositif imaginé par les Wizards

Washington prend pourtant un risque alors que Davis Bertans sera « free agent » non protégé l’été prochain et qu’il pourra prétendre à contrat bien plus avantageux que ses 7 millions par saison, mais pourra user de ses « Bird Rights » pour prolonger le Letton en dépassant le salary cap pour pouvoir le conserver.

Ce que les Wizards souhaitent surtout, c’est de voir un jour à l’œuvre le trio Wall-Beal-Bertans. Avec l’émergence de Rui Hachimura, la capitale pourrait alors avoir là une belle base pour rebondir. Avec son rôle de shooteur, Davis Bertans serait un précieux allié pour les deux dévoreurs d’espace que sont John Wall et Bradley Beal.

« Le shoot est un aspect qui nous rend tous enthousiastes. Ça ouvrira davantage le parquet pour le moment où John Wall reviendra. 50 paniers à 3-points tentés par match, c’est ce qui va être la norme dans deux ou trois ans. C’est la direction que prend ce jeu », a conclu Tommy Sheppard.