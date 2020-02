Andre Drummond s’est habitué aux rumeurs de transfert

Il y a encore quelques semaines, le nom d’Andre Drummond circulait dans les nombreuses rumeurs de transfert et le pivot des Pistons semblait très convoité, notamment par les Hawks. Sauf que ces derniers ont trouvé leur bonheur avec Clint Capela et Dewayne Dedmon.

Résultat : Andre Drummond n’est pas certain de rester à Detroit d’ici ce jeudi soir, mais les rumeurs ont dégonflé de manière significative. Qu’elle soient fortes ou non, le All-Star est de toute façon immunisé.

« Jouer, c’est tout ce qui compte », explique-t-il. « On est tous arrivé à cette conclusion : on n’a aucun contrôle sur ce qui va arriver. Au fond, on met notre maillot pour jouer et on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, si ça se produit, alors c’est ainsi. »

Face aux Suns, Andre Drummond a joué et il n’a pas manqué son match, compilant 14 points et 6 rebonds en premier quart-temps pour finir avec 31 points et 19 rebonds. Au plus fort des bruits de couloirs, le principal intéressé avait été un peu bousculé mentalement, mais au fil des jours, il a repris le contrôle sur sa saison.

« J’entends ça depuis quatre ans. Donc ça ne me dérange pas. J’ai vu cela avec d’autres joueurs dans le vestiaire, mais moi, je continue de jouer jusqu’à ce que les choses arrivent. »

Andre Drummond sera-t-il transféré ce jeudi ? Difficile à dire. Rappelons qu’il possède une dernière année de contrat en option (28 millions de dollars) à l’issue de cette saison régulière. Il peut donc tester le marché dès cet été. Pour l’instant, lui assure ne pas avoir l’intention de quitter le Michigan. « Si j’avais changé d’avis, je l’aurais fait savoir. Après, je ne sais pas comment la journée va se dérouler. Qui sait ? »