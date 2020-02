Italie : le maillot de Kobe Bryant retiré par l’ancienne équipe de son père

Kobe Bryant et l’Italie, c’est une grande histoire d’amour puisque le regretté « Black Mamba » y a vécu sept ans, notamment lorsque son père Joe y évoluait. Le NPC Rieti, premier club italien dans lequel a joué Joe Bryant, entre 1984 et 1986, a ainsi décidé d’honorer le numéro 24 des Lakers en retirant son maillot ce mercredi, juste avant son match de deuxième division face au Scafati Basket.

« Tu as commencé à jouer ici et, adulte, tu nous as fait rêver. Nos couleurs sont avec toi, dans le ciel », pouvait-on lire, dans la langue de Dante, sur une imposante bannière réalisée par les fans de l’équipe. Par ailleurs, deux sièges de la PalaSojourner Arena étaient décorés des numéros 2 et 24, pour Kobe Bryant et sa fille, Gianna.

Quant aux joueurs des deux formations, ils se sont tous échauffés avec des tee-shirts portant les noms « Bryant » ou « Gigi », et l’un de leurs deux numéros, imprimés au dos.

Et pour couronner le tout, Rieti s’est imposé dans la foulée face à Scafati, en les limitant à… 81 points.