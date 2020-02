[Programme de la nuit] Le Jazz cherche un second souffle

Après quatre revers de suite, Utah reçoit des Nuggets en back-to-back et amputés des joueurs transférés aux Wolves. Idéal pour Rudy Gobert et les siens. On suivra aussi les sorties du Magic à Boston et des Nets face aux Warriors dans la lutte pour le 7e place.

Plus haut, les Raptors visent une 12e victoire de suite face aux Pacers.

A l’Ouest, les Grizzlies se déplacent à Dallas avec la volonté de faire le trou sur ses poursuivants, San Antonio et Portland, battus mardi soir. Pour les Clippers, il s’agit de défendre la 2e place, mais le Heat, c’est du costaud.