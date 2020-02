Steven Adams heureux de s’être mis à la charge

L’action était improbable à plus d’un titre. Joe Ingles venait d’intercepter un ballon, dans son camp, avant d’effectuer une sortie de balle vers… Rudy Gobert qui décidait de partir en « coast-to-coast ». Mais au moment de finir au cercle, le Français se heurtait à Steven Adams, qui s’écroulait. Faute offensive.

C’était en décembre et c’était, aussi surprenant que cela puisse paraître, la première faute offensive provoquée par le pivot du Thunder en NBA. C’est ce que l’intéressé assurait après cette rencontre. Un constat vérifié, sur le site officiel de la ligue, au moins sur les trois dernières saisons, les données n’étant pas disponibles au-delà.

« Je n’ai pas l’habitude de me vanter mais c’était ma première en carrière, après sept ans dans la ligue, » lâchait-il. « Écrivez-le s’il vous plait, faites-en des captures d’écran, peu importe ce que vous faites, envoyez-le moi ! »

Depuis cet heureux événement, salué comme il se doit par le Néo-Zélandais, il a remis ça à deux reprises. Steven Adams reste encore très loin du maître absolu en la matière cette saison, Montrezl Harrell, avec 29 passages en force provoqués. Mais cette nouvelle option dans son arsenal défensif le ravit.

« Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’ai vraiment ajouté, » précise-t-il. « C’est juste que je ne le faisais pas vraiment jusqu’ici. Ça ne fonctionnait pas par le passé. J’aurais beau eu tenter d’en provoquer un et de tomber, ils (ses coéquipiers ?) m’auraient dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Tu es plus costaud que ça mon pote. Lève-toi.’ » La « charge » n’est pas dans son répertoire naturel de défense. À l’instar de Rudy Gobert d’ailleurs qui n’a pas encore provoqué le moindre passage en force cette saison, et n’en avait provoqué que six sur ses deux saisons précédentes. L’explication ? « Tu ne veux pas voir quelqu’un d’aussi grand en permanence par terre, » rétorque Billy Donovan. « Parce que s’il n’y a pas de faute, il n’y a personne pour protéger le cercle. »

Ce constat du pivot, qui préfère dissuader plutôt que de choisir l’option « charge », se vérifie dans l’actuel classement des meilleurs joueurs en matière de fautes offensives provoquées. Un classement dominé tant par des extérieurs que des intérieurs qui ne sont pas vraiment dissuasifs. C’était moins vrai les années précédentes avec DeMarcus Cousins ou Marc Gasol, particulièrement doués dans le domaine.

« Je suis très content, très, très content », en rajoute Steven Adams, qui a vraiment envie de continuer.