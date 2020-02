Les Blazers remportent le match de la peur face aux Spurs

De retour après leur défaite sans saveur à Denver, les Blazers démarrent du bon pied, sur un 10-4 conclu par Carmelo Anthony en ligne de fond. Les Spurs commencent eux sur un 2/7 aux tirs qui est rapidement corrigé par un temps mort de Pop. San Antonio revient tranquillement au score avec Bryn Forbes qui frappe de loin, mais aussi LaMarcus Aldridge (qui n’a même pas été hué par son ancien public) qui s’amuse à l’intérieur avec 12 points en 12 minutes.

Les Spurs remportent même ce premier quart-temps de 8 points après avoir parfaitement rétabli la balance aux tirs (12/25 dont 5/8 à 3-points). La jeune garde de Rip City relance la machine pour les locaux, avec Gary Trent et Anfernee Simons – qui marquera 10 points rapides, et CJ McCollum ramène Portland à 2 points avec un slalom spécial et une magnifique finition en reverse. Mais Trey Lyles calme tout le monde avec deux tirs à 3-points, un dans chaque coin.

Mario Hezonja retrouve un peu de temps de jeu dernièrement, et claque un gros dunk en contre-attaque. Blazers et Spurs se tirent bien la bourre en deuxième quart, avec l’avantage qui passe de l’une à l’autre équipe. Aldridge domine encore son sujet et arrive à 16 points à la pause, bien assisté par Lyles à 14. En face, Lillard (14) et McCollum (11) permettent à Portland de rester en embuscade à la pause (60-59).

Gary Trent Jr. en feu

Les Spurs gardent le rythme en troisième quart. Ils refont un petit écart, à +8, mais Portland réagit bien avec Lillard et McCollum. Whiteside bâche violemment Dejounte Murray et continue de gober les rebonds, mais son impact reste nul. Quand il réussit une grosse claquette dunk, il laisse également DeRozan grimper au cercle sur l’action suivante. Pendant ce temps, Trey Lyles poursuit son chantier et arrive à 21 points, nouveau record de saison.

Deux 3-points de suite de Melo ne changent pas la tendance. Les Blazers sont trop permissifs en défense, avec des rebonds offensifs laissés aux Texans, pour Jakob Poeltl qui n’en demandait pas tant par exemple. San Antonio ajoute 5 points à son avantage avec un 3e quart à 13 points de DeRozan qui conclut sur un panier plus la faute en isolation (92-86).

Portland reprend cependant du poil de la bête en dernier quart avec un 15-8 pour reprendre l’avantage. McCollum ajoute un 3-points et le Moda Center explose ! Derrick White essaie de refroidir la température qui monte en flèche à Rip City, mais Lillard rentre un tir primé et Whiteside contre Aldridge. Gary Trent s’occupe de finir le travail avec deux nouvelles flèches et 18 points à 6/7 à 3-points. Portland empoche une victoire cruciale dans la course aux playoffs (125-117).