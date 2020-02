Les Knicks sur la piste de Kyle Kuzma

Si les Knicks ont viré leur président, il se murmure que c’est parce qu’il tenait à garder Marcus Morris alors que ses collègues souhaitent, au contraire, profiter de sa bonne cote pour l’échanger, et il intéresserait justement plusieurs candidats au titre. Et pourquoi pas aux Lakers puisque The Athletic rapporte que New York ont entamé des discussions en interne sur le cas Kyle Kuzma.

Le sixième homme des Lakers reste persuadé qu’il est un titulaire en puissance, et qu’il peut même être l’homme fort d’une franchise. Pourquoi pas à New York où il y a tout à reconstruire. Même si Morris est plus expérimenté et qu’il est carrément devenu l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la ligue, Kuzma possède un rapport qualité/pris quasi imbattable et il est sous contrat jusqu’en 2021.

Par ailleurs, si les Lakers veulent vraiment Morris, l’écart de salaire entre les deux joueurs les oblige à envoyer un ou deux éléments de plus pour que l’échange soit possible, ou alors à trouver une 3e équipe pour un deal en triangle.