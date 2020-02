Joueurs du mois de février : LeBron James, premier Laker sacré depuis Kobe Bryant

Comme chez les rookies, aucune variété pour le trophée de « Player Of The Month » de la côte Est puisque Giannis Antetokounmpo réalise le triplé avec un mois de janvier à 29.2 points, 13.4 rebonds et 5.7 passes par match. Il devance dans les votes Bradley Beal, Zach LaVine, Domantas Sabonis, Collin Sexton et Ben Simmons.

À l’Ouest, LeBron James succède à James Harden avec ses 25.4 pts, 10.4 pds et 8.1 rbds de moyenne. Le tout à 50% aux tirs, et on retiendra que c’est son 39e trophée de Joueur du mois en carrière et le premier depuis mars/avril 2018. C’est aussi le premier Laker à être récompensé depuis… Kobe Bryant en 2013 !