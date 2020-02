La course au MVP : transférer un ancien MVP, c’est possible ?

Chaque mardi, Basket USA vous propose son Top 5 des candidats au titre de Most Valuable Player. Cette semaine, coup de projecteur sur ces anciens lauréat transférés après avoir remporté le trophée Maurice Podoloff. Étonnamment, cette pratique n’est pas aussi rare qu’il n’y paraît : sur les 34 joueurs ayant un jour été nommés MVP d’une saison, 15 ont été échangés après avoir obtenu le plus prestigieux des trophées individuels.

Parmi eux, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Shaquille O’Neal et Kevin Garnett, qui ont tous été champions au moins une fois par la suite, en étant des éléments majeurs de leurs équipes. Certains ont même réussi à décrocher une fois encore (si ce n’est plus) le trophée de meilleur joueur de la saison, à l’image de Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Moses Malone.

Bilan mitigé

Mais ces transferts d’anciens MVP ne sont pas tout le temps couronnés de succès. Plusieurs joueurs ont ainsi été échangés lorsque le plus gros de leur carrière était derrière eux. Ce fut le cas de Bob Cousy, Dave Cowens, Hakeem Olajuwon mais aussi Steve Nash, qui ne joueront pas plus d’un an avant de se retirer des parquets.

Transféré aux Rockets en 1996, Charles Barkley conservera lui des statistiques très correctes mais ne brillera plus collectivement. Ce fut un petit peu la même histoire pour Allen Iverson, qui connaîtra quatre franchises en quatre ans à partir de 2006, sans jamais trouver sa place dans l’une d’entre elles. Il ne manquera toutefois aucun All-Star Game jusqu’à sa retraite, grâce au soutien de ses fans et à une production statistique toujours honorable.

L’apparition du « sign-and-trade »

À noter que certains anciens MVP comme Bill Walton et James Harden ont déjà été échangés au cours de leurs carrières respectives, mais c’était avant d’avoir remporté le trophée. D’autres, comme Michael Jordan ou Karl Malone ont changé d’équipe mais d’eux-mêmes, lors de la traditionnelle « free agency ».

En parlant de l’intersaison justement, une pratique s’est développée depuis plusieurs années maintenant, le « sign-and-trade ». Le meilleur moyen pour éviter de perdre un joueur libre, et qui souhaite partir, sans contrepartie. Et cela a déjà concerné deux anciens MVP de renom : LeBron James et Kevin Durant. En 2010, le « King » rejoint Miami mais il permet à Cleveland de récupérer des tours de Draft en compensation. Plus récemment, à l’été 2019, « KD » quitte les Warriors pour les Nets en re-signant d’abord avec Golden State, avant d’être envoyé à Brooklyn contre notamment D’Angelo Russell. Une façon de s’en aller sans laisser un trop grand vide derrière soi.

Qui sera le prochain ?

Pour ce qui est du dernier MVP en date à avoir été échangé, c’est très récent puisqu’il s’agit de Russell Westbrook, sacré en 2017 et passé du Thunder aux Rockets au mois de juillet dernier. Mais « Brodie » pourrait bien se faire subtiliser ce titre honorifique par Derrick Rose dans les prochains jours. Plusieurs équipes (Lakers et Sixers en tête) aimeraient effectivement récupérer le plus jeune MVP de tous les temps juste avant la « trade deadline ». Sacré en 2011, Derrick Rose a déjà été transféré à deux reprises, en 2016 (des Bulls vers les Knicks) et en 2018 (des Cavaliers vers le Jazz). Et il pourrait donc être le premier MVP à être échangé au moins trois fois dans sa carrière…

1 – Giannis Antetokounmpo

Bilan : Bucks – 42v-7d – 1er à l’Est

Stats : 31 min, 30.0 pts, 13.1 rbds, 5.8 pds, 1.1 int, 1.1 ct, 3.6 bps, 55% tirs, 32% 3-pts, 61% LF

2 – LeBron James

Bilan : Lakers – 37v-11d – 1er à l’Ouest

Stats : 35 min, 25.0 pts, 7.7 rbds, 10.7 pds, 1.3 int, 0.5 ct, 3.9 bps, 49% tirs, 34% 3-pts, 69% LF

3 – Luka Doncic

Bilan : Mavericks – 31v-19d – 6e à l’Ouest

Stats : 33 min, 28.8 pts, 9.5 rbds, 8.7 pds, 1.0 int, 0.2 ctr, 4.2 bps, 46% tirs, 32% 3-pts, 76% LF

4 – James Harden

Bilan : Rockets – 31v-18d – 5e à l’Ouest

Stats : 37 min, 35.7 pts, 6.5 rbds, 7.2 pds, 1.6 int, 1.0 ctr, 4.6 bps, 44% tirs, 36% 3-pts, 87% LF

5 – Kawhi Leonard

Bilan : Clippers – 35v-15d – 2er à l’Ouest

Stats : 32 min, 27.4 pts, 7.6 rbds, 5.2 pds, 1.9 int, 0.7 ctr, 3.2 bps, 47% tirs, 37% 3-pts, 89% LF

Mentions : Nikola Jokic, Anthony Davis, Jimmy Butler, Damian Lillard, Rudy Gobert, Pascal Siakam