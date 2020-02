Les Pistons prêts à échanger Derrick Rose contre un choix de Draft élevé

On sait que les choses bougent à Detroit et qu’il ne serait pas étonnant de voir l’effectif être bouleversé d’ici la date limite des transferts, le 6 février prochain. Parmi les noms de joueurs qui reviennent le plus dans les rumeurs, outre Andre Drummond, on trouve Derrick Rose.

Auteur d’une belle saison comme 6e homme, le meneur attirerait les candidats au titre, comme les deux équipes de Los Angeles ou les Sixers. Sauf que d’après The Athletic, il sera très compliqué pour ces franchises de récupérer le MVP 2011 puisque les Pistons aimeraient en échange un premier tour de Draft, de surcroît parmi les premiers choix.

Ce sont donc les faibles équipes qui ont le plus d’arguments, mais elles n’ont aucun intérêt à abandonner la possibilité de drafter haut en juin prochain pour aller chercher un joueur de 31 ans (fragile qui plus est) qui pèse 15 millions de dollars jusqu’en 2021. Même si pour l’instant, la Draft 2020 ne s’annonce pas aussi forte que celle de 2019.

Rose, lui, continue d’assurer qu’il souhaite rester dans le Michigan. « Ce sont aux dirigeants de faire ce choix. Arn Tellem (vice-président de la franchise et ancien agent) m’a donné sa parole : s’il se passe quelque chose, il m’appellera ou m’enverra un texto. Je lui ai dit que je voulais rester, mais ça ne dépend pas de moi. On sait tous comment ça fonctionne. »

Les équipes intéressées arriveront-elles à monter un échange ? Les Pistons vont-ils revoir leurs ambitions à la baisse d’ici les dernières heures de jeudi prochain ? Réponse d’ici le 6 février.