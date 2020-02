Les Top 10 de la semaine : Damian Lillard sur le toit de Los Angeles

Pour les plus beaux dunks, la semaine a été riche en posters, avec surtout Andre Drummond, Jayson Tatum et Bradley Beal face à respectivement Jarrett Allen, Al Horford et Brook Lopez. Mais on ne peut évidemment pas passer à côté de Damian Lillard, qui est monté sur JaVale McGee et Danny Green !

Coté passes, Darius Garland réussit à piéger Patrick McCaw avec son regard, avant son offrande vers Larry Nance Jr. à une main, quand Reggie Jackson passe entre ses jambes pour servir Christian Wood. De leur côté, les Pelicans, via les passes de Jrue Holiday et Lonzo Ball et les envolées de Jaxson Hayes et Zion Williamson, risquent bien de squatter les Top 10 jusqu’à la fin de saison.

Enfin, les actions les plus mémorables restent les paniers dans le « money time » de Victor Oladipo lors de son retour à la compétition et le coup de malice de De’Aaron Fox (malgré l’erreur d’arbitrage, reconnue ensuite).

LES DUNKS

LES PASSES

LES ACTIONS