Interview Rudy Gobert : « Une sélection dans une All-NBA Team, ça reste au-dessus »

Avec 15 points, 14 rebonds et 2 contres de moyenne cette saison, Rudy Gobert est dominateur dans la peinture du Jazz. Élément moteur de la grosse série de son équipe d’Utah au cours des mois de décembre et janvier (20 victoires pour 3 défaites seulement), le pivot a enfin été récompensé d’une nomination au All-Star Weekend de Chicago, après deux années de disette.

Basket USA est allé recueillir les impressions de l’international tricolore après la 4e défaite de suite de son équipe. Face à Portland et Damian Lillard, la défense du Jazz a encore été mise à mal, ce qui a forcément déplu à Rudy Gobert…

« On est une équipe défensive avant tout, il ne faut pas qu’on l’oublie »

Rudy, vous avez vécu une soirée plutôt compliquée face à Damian Lillard et les Blazers. Ça fait maintenant quatre défaites de rang pour le Jazz, comment vous expliquez cette mauvaise passe ?

Il va falloir qu’on commence à défendre ! C’est vrai que Dame est assez chaud en ce moment, mais malgré ça, on est une équipe défensive avant tout, il ne faut pas qu’on l’oublie. Même si on a eu trois matchs en quatre jours, ça ne nous empêche pas de mieux défendre et de continuer à jouer ensemble.

Qu’est-ce qu’il se passe en défense justement, sachant que vous étiez avant ça sur une série assez incroyable de victoires (20 en 23 matchs) ?

On n’avait pas trop mal démarré le match, mais il y a des moments où on perd la concentration. On n’arrive pas à faire les stops tout simplement. En deuxième quart temps, on était à -10 et on a réussi à revenir un petit peu, mais c’était dur de revenir car on ne défend pas à notre niveau habituel. Et ça nous bloque offensivement car on n’a pas de jeu rapide et c’est comme ça qu’on est bon.

Est-ce qu’il y a également un facteur d’adaptation avec Mike Conley, qui est arrivé cette saison mais a encore des difficultés à retrouver son niveau, et qui revenait dans le cinq hier soir ?

Il n’était pas dans le cinq les trois matches avant mais on a quand même perdu, tu vois… Non, il faut simplement que les cinq joueurs qui sont sur le terrain communiquent mieux et pas seulement au début, mais pendant tout le match. Il faut qu’on reste soudés.

Qu’est-ce que vous ressentez après cette première cape All-Star ? Vous sentez-vous enfin récompensé de votre progression ?

C’est un honneur. C’est quelque chose que je rêvais d’atteindre en arrivant en NBA, ça a toujours été un de mes objectifs. C’est bien d’être enfin élu mais ce n’est que le début. Le but est de continuer à progresser d’année en année, comme j’ai pu le faire jusqu’à maintenant.

Où la placez-vous dans votre palmarès NBA, avec les sélections All-NBA et vos titres de Meilleur Défenseur ?

Pour moi, une sélection dans une All-NBA Team, ça reste au-dessus, c’est plus dur à décrocher, mais All-Star, c’est aussi spécial. Être considéré parmi les meilleurs joueurs de la ligue, c’est quelque chose qui devait arriver tôt ou tard.

Qu’est-ce que ça évoque pour vous le All-Star Game ?

Comme tous les fans de basket, je me levais pour regarder. Même si on sait que les joueurs ne défendent pas énormément, ça reste amusant à regarder car il y a tous les meilleurs joueurs de la ligue qui sont réunis. Je regardais toujours ça.

« C’est en communiquant qu’on peut passer les moments difficiles »

Est-ce qu’il y a un moment particulier de l’histoire du All-Star Game qui vous reste en mémoire ?

Je me rappelle de Vince Carter car j’avais le poster dans ma chambre. Celui-là, je m’en rappelle bien. Mais pas forcément d’action en particulier. Je regardais ça pour le match mais aussi pour le concours de dunks et tout le spectacle autour. Quand tu aimes le basket, c’est toujours un moment sympa de la saison.

Pour en revenir à vos performances, est-ce que vous estimez que c’est votre meilleure saison en carrière ?

Clairement, oui. Je sens que j’ai franchi un cap cette année, mais je sens aussi que je peux faire encore beaucoup mieux. C’est notre meilleur début de saison collectivement, et c’est à nous de continuer à faire le travail et progresser. Le but est de remonter au classement et d’être dans notre meilleure forme pour les playoffs.

Quand vous dites que vous pouvez faire encore beaucoup mieux, vous pensez à quoi en l’occurrence ?

Ecoute, partout. Je peux encore être meilleur offensivement, continuer à progresser sur mon shoot, continuer à progresser sur ma faculté à attaquer, à créer et attaquer mon joueur. Ce sont des choses qui pourront aider l’équipe dans le futur.

On vous sent plus leader que jamais dans cette équipe, vous confirmez cette impression ?

Bien sûr, en tant que compétiteur, on essaie de communiquer entre nous. On sait que c’est comme ça, en restant ensemble et en communiquant, qu’on peut passer les moments difficiles. C’est comme ça qu’on se sort des mauvaises passes et qu’on gagne des matchs.

Si je ne m’abuse, vous êtes même le doyen du vestiaire, le joueur qui est depuis le plus longtemps au Jazz, non ?

Oui, c’est vrai. Je suis le plus ancien avec sept ans, Joe (Ingles) est à 6 ans.

Vous êtes le vieux sage maintenant ?

Oui, il y a un peu de ça [sourire]…

Un de vos défis cette saison, c’était d’être plus mobile sur les arrières adverses. On se souvient d’une action où Stephen Curry vous avez fait tourner en bourrique, mais cette année, sur un gros contre face à Austin Rivers notamment, vous prouvez que vous avez progressé en mobilité sur les petits, comment avez-vous fait pour progresser à ce niveau ?

Je pense que c’est parce que je suis plus à l’aise. J’arrive davantage à anticiper, à lire ce que l’adversaire veut et ce qu’il recherche à faire. Après, bien sûr, il faut faire l’effort. Il y aura des fois où ils réussiront des tirs difficiles mais il faut faire en sorte qu’ils aient le moins de paniers faciles.

Propos recueillis à Portland