Dallas n’a pas oublié Vince Carter

Pour la dernière fois de sa carrière, Vince Carter a foulé cette nuit le parquet de l’American Airlines Center. C’est dans cette salle qu’il avait vécu l’un de ses plus grands moments avec un buzzer beater face aux Spurs au premier tour des playoffs. C’était il y a six ans, et la nuit dernière, Dirk Nowitzki et Shawn Marion avaient fait le déplacement pour lui rendre hommage.

« C’est toujours génial de revenir dans une équipe où l’on a joué, vécu de grandes batailles et de grands souvenirs » a réagi le vétéran d’Atlanta. « Et c’est cool de voir de super coéquipiers comme Dirk et Matrix. Ils sont uniques, et c’est un super sentiment. »

La franchise lui avait préparé un clip hommage, diffusé entre les premier et deuxième quart-temps, avec une flopée de dunks et ce fameux shoot dans le corner face aux Spurs. Le tout avec une standing ovation du public, qu’il a régalé d’un dunk, en chambrant Dirk Nowitzki qui venait justement de se moquer d’un 3-points raté. « Il se marrait par que j’avais raté un 3-points ouvert et m’a dit : « T’as vieilli ! ». Je lui dis d’attendre un instant« . Le tout sous les yeux de Rick Carlisle qui avait adoré l’avoir sous ses ordres.

« Le bonheur de Kobe à la retraite m’avait réconforté »

« Il s’agissait de trois années remarquables. Il était parfait comme coéquipier et professionnel » se souvient le coach de Dallas. « Il avait demandé à être sixième homme. C’est quelqu’un d’adoré ici. Ce dépasse le stade des mots. Il continue de jouer comme s’il était au sommet de sa carrière. C’est super à voir. »

Des compliments que lui renvoie Vince Carter. « Rick est super. On continue de se parler et de s’envoyer des messages. On s’apprécie tous les deux, et quand on se voit, c’est comme deux potes qui se racontent le bon vieux temps. » Il a aussi évoqué sa relation privilégiée avec Dirk Nowitzki et le regretté Kobe Bryant, deux monstres de longévité comme lui. « On en avait discuté avec Kobe, et son bonheur d’être retiré des parquets m’avait réconforté. Et Dirk m’a envoyé un SMS il y a deux jours lorsque je l’ai dépassé au nombre de matches joués, et on a fini par en discuter. Dirk et Kobe, deux personnes que je respecte et que je connais bien, m’ont parlé de la retraite et ça me facilite un peu les choses. »