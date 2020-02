Le duo Leonard-George enfonce un peu plus les Wolves

C’est la magie du Staples Center. Quelques heures après l’hommage des Lakers à Kobe Bryant, la salle a pris les couleurs des Clippers et l’ambiance est aux antipodes de la veille. Un point commun aux deux équipes : le peu d’envie pour défendre. Côté Clippers, Paul George et Kawhi Leonard, alignés ensemble, frappent les premiers. Le premier fait apprécier son tir après un dribble, quand le second va au contact chercher des lancers, et les Clippers s’échappent 16-10. En face, un joueur fait très mal : Karl-Anthony Towns. Tous les ballons passent par lui, et Ivica Zubac souffre. Doc Rivers envoie Montrezl Harrell au charbon, et si l’intérieur frappe près du cercle avec des coups d’épaule, il défend trop loin de Towns pour le freiner.

Minnesota est dans le coup, et ce sont Shabazz Napier puis Robert Covington qui s’en vont marquer dans la raquette face à des Clippers bien passifs (29-24). Autre exemple avec Josh Okogie qui réussit un spin move en partant de la ligne à 3-points. Finalement, ça commence à défendre un peu. Mal d’ailleurs et la fin de quart-temps se transforme en concours de lancers. A ce petit jeu, les Clippers sont devant (40-32).

Towns trop seul

La suite ? A nouveau un festival de paniers faciles, et Lou Williams s’éclate dans ce basket tourné vers l’attaque. Dans son sillage, les Clippers s’échappent pour mener de 12 points (50-38). Sauf que ça réveille les Wolves qui signent un 10-0 avec Towns, encore et toujours, à 3-points les pieds dans le ciment, et près du cercle en enroulant Zubac. Les Wolves sont au contact et Leonard sort encore de sa boîte pour faire la différence. Il frappe à mi-distance puis c’est lui qui sert Lou Williams qui va au cercle. Sur l’action, Montrezl Harrell se tord la cheville, et les Clippers rentrent aux vestiaires avec une avance correcte (62-55), mais sans leur intérieur.

Après une mi-temps passée dans la raquette, les shooteurs sont de sortie, et les Clippers reprennent le large (71-58) avec le duo Beverley-George aux commandes. Mais leur défense sur Towns est toujours aussi lâche, et l’intérieur enchaîne les dunks. Il nous gratifie même d’un gros poster sur Kawhi Leonard et Jarrett Culver prend le relais pour ramener les Wolves à quatre unités (77-73). Côté Clippers, une bonne nouvelle : Harrell revient en jeu, et il rassure ses fans avec un gros dunk. Il redonne de l’élan à sa formation, et Williams lui emboîte le pas à mi-distance pour redonner 12 points d’avance (90-78).

Paul George met K.O. les Wolves

Les Wolves accusent le coup et Paul George enchaîne un contre sur Josh Okogie et son habituel « pull up jumper » à cinq mètres. Les Clippers ont plus d’armes en attaque, et Towns est trop esseulé. Il a beau dominer dans la peinture, le duo Williams-George maintient l’écart (98-86). George est carrément bouillant, et il se promène face aux remplaçants de Minnesota. Il plante sept points de suite, et les Wolves lâchent prise (105-86). Le pauvre Kelan Martin prend cher… mais c’est Paul George en face. La suite du quart-temps est semblable au reste du match avec un Towns toujours aussi agressif pour aller chercher des lancers. Il ramène les siens à -13, et c’est Shamet qui le refroidit à 3-points.

Le shooteur des Clippers fait mal dans cette fin de match, et Ryan Saunders envoie ses remplaçants pour les deux dernières minutes. Les Wolves ont couru après le score tout le match, et ils s’inclinent 118-106 pour une 11e défaite de suite. Côté Clippers, ça manque toujours de liant, mais le talent du tandem George-Leonard et l’apport du duo Williams-Harrell leur permettent de faire la différence.