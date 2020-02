Interview Taurean Prince : « On veut terminer aux quatre premières places »

Une nouvelle fois très solide au poste 4 avec ses 16 points, 8 rebonds et 3 passes), Taurean Prince a été l’un des hommes de la soirée dans le succès des Nets sur les Bulls (133-118). A ses côtés, Kyrie Irving a carrément pris feu avec 54 points, 17 par mi-temps, et on retiendra évidemment son 10 sur 10 aux tirs avant la pause.

Taurean Prince, tout d’abord un mot sur la performance de Kyrie Irving et de ses 54 points…

Kyrie a marqué l’histoire. Il n’a pas battu le record mais il a marqué l’histoire de la franchise lors de ce match. Être à 27 points à la pause sans avoir raté un seul tir, c’est juste hallucinant. Je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé, même lorsque j’étais gamin ou au lycée ! (sourire). On était comme des fous sur le terrain et sur le banc lorsqu’il mettait ses tirs, c’est comme s’il était habité par une envie de faire un grand match et d’aider à battre les Bulls. Il a montré toute sa classe une nouvelle fois, et toute sa palette de scoreur. On a vu un très grand Kyrie, et je pense que ça peut faire la différence pour la suite de la saison.

Quand vous parlez d’Irving « comme habité par une envie de faire un grand match », on ne peut s’empêcher de penser à son doigt pointé en l’air à sa sortie du terrain. Avez-vous ressenti la même émotion que lui sur le coup ?

Oui, d’une certaine manière, on a tous un peu ressenti la même chose lors de ce match, et lorsque Kyrie est sorti du terrain. On a passé quelques jours un peu compliqués, car certains gars étaient proches de Kobe et l’émotion de sa disparition est toujours présente. Kyrie a peut être voulu rendre un hommage à sa manière, et il a été étincelant. On est fiers de lui, et il a tout donné pour aider l’équipe à gagner. Ça a dû être un moment difficile pour lui depuis dimanche, mais il a montré qu’il était de la trempe des grands champions.

Vous avez été solide une nouvelle fois, en noircissant la feuille de match et en étant l’un des éléments importants de votre équipe dans ce succès…

Pour moi, vous savez, peu importe les stats, peu importe que je marque 25 points, je veux juste gagner. Je suis un joueur d’équipe, un col bleu et je me sens vraiment très bien dans ce groupe de travail. J’aime mon rôle dans cette équipe, et les joueurs, et le staff me font entièrement confiance. On me donne l’opportunité de jouer dans une équipe qui monte, et de montrer ce que je peux faire. Un match comme celui face aux Bulls prouve que l’on peut compter sur moi.

La première partie de saison des Nets ne se passe pas exactement comme prévu. Le meilleur est-il à venir ?

On a eu beaucoup de blessés, donc ça n’a pas vraiment aidé à trouver des automatismes. On a eu beaucoup de nouveaux joueurs, et pour apprendre à bien jouer ensemble, il faut être ensemble à l’entrainement et sur le terrain. Ça n’a pas trop été le cas depuis le début de la saison, et si vous regardez bien dans toute la ligue, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont eu autant de joueurs sur le flanc depuis le début de la saison. On ne se plaint pas, mais on a dû s’ajuster en permanence et on commence seulement à montrer l’étendue de notre potentiel. Le meilleur est à venir, j’en suis convaincu.

Le meilleur, comme une formidable remontée au classement de la conférence et peut-être l’avantage du terrain au premier tour des playoffs ?

Oui, c’est notre objectif. On veut essayer de terminer aux quatre premières places de la conférence et on a encore une bonne trentaine de matches pour le faire. On est motivé, concentré, et on a le groupe pour y arriver. Je ne doute pas de nos capacités à nous transcender et à se battre pour arriver à cet objectif. On veut monter en puissance, on va monter en puissance. Je suis confiant, je sais que l’on peut et que l’on va le faire.

Propos recueillis à Brooklyn