Dallas aurait un oeil sur Michael Kidd-Gilchrist et Rondae Hollis-Jefferson

Le Dallas Morning News et le Charlotte Observer ont recoupé leurs informations et selon eux, les Mavericks se demandent s’ils ne devraient pas chercher un bon défenseur sur les poste 3 et 4. Si le quotidien de Charlotte est dans le coup, c’est tout simplement parce que les Texans se renseigneraient sur le Hornet Michael Kidd-Gilchrist, écarté par James Borrego, et qui correspond au profil. Tout comme Rondae Hollis-Jefferson, l’autre joueur évoqué par le Dallas Morning News, qui lui fait partie de la rotation à Toronto par contre.

Nos confrères auraient pu ajouter « mauvais tireur » à cette description qui colle aussi un peu à Andre Iguodala, qu’on dit sur les tablettes de Dallas depuis l’été dernier. À l’époque, l’offre comprenant un second tour de Draft et Courtney Lee n’avait pas convaincu Memphis. Le salaire de ce dernier – 12.8 millions de dollars – pourrait par ailleurs permettre d’absorber celui de « MKG » – 13 millions – alors que « RHJ » n’est lui qu’à 2.5 millions cette année. Tous les joueurs cités ici sont en fin de contrat.